Китайский Новый год: астролог пояснил, как привлечь удачу

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, что год Крысы следует встречать громко, запуская петарды, ударяя в гонг или звеня колокольчиками.

"Китайцы верят, что резкие звуки должны отогнать злых духов, чтобы они не разрушили удачу в новом году", – пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

Астролог добавил, что в новогоднюю ночь следует "охранять удачу". "На Востоке в новогоднюю ночь по лунному календарю стараются не спать, чем "охраняют удачу". Чтобы не спать, смотрят концерты, общаются или поют и играют на музыкальных инструментах", - пояснил он. "Можно есть, пить, танцевать, ликовать, поздравлять близких, загадывать желания и дарить подарки", – добавил астролог.

Китайский Новый год следует встречать шумно, сказал Игорь Мехеда

По словам астролога, Новый год Крысы рекомендуется встречать в южной части дома, чтобы заручиться поддержкой бога времени Тай-Суя. "Считается, что если проводить новогодние мероприятия в южной части жилища, то это хорошо, потому что Тай-Суй будет с севера на юг толкать празднующих к удаче", – пояснил Игорь Мехеда.

В то же время, согласно китайским приметам, "в дни новогодних праздников по лунному календарю нельзя делать больших уборок, мыть голову, плакать, просить денег в долг или брать кредит, носить нижнее белье красного цвета", – предупредил астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал, в какой одежде следует встречать Новый год Крысы, а также о том, чем запрещено украшать новогоднюю ёлку.

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