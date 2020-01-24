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Как встретить китайский Новый год 25 января: три главные традиции

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Китайский Новый год-2020 – год Белой Крысы по лунному календарю – наступит в ночь на 25 января. На Востоке верят, что с этого дня начинается новый энергетический цикл, который приносит удачу.

Однако, по китайской традиции, новогоднюю удачу нужно "защитить от злых духов". Поэтому в эту ночь придерживаются особых обычаев. О трех главных правилах рассказал в эфире ObozTV маг ведической традиции, руководитель международной философской школы "Пуратана Гухья Мага Веда" Игорь Мехеда.

"Рыба на столе – к счастью"

На китайский Новый год принято накрывать богатый стол, собирать за ним родственников и друзей, желать друг друга счастья, здоровья и успехов.

"На этом столе обычно блюда из риса: рисовые сладкие шарики, рисовая лапша, рисовый хлеб, а также вареники и пельмени – "цзяоцзы" на китайском. Обязательно должна быть рыба. Потому что слово "рыба" и слово "богатство, счастье" в китайском языке – синонимы. Если есть на столе рыба – значит, будет счастье", – заверил Мехеда.

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"Злые духи боятся резких звуков"

Чтобы защитить удачу, китайцы по обычаю шумно отмечают праздник до самого утра: запускают фейерверки, играют на музыкальных инструментах.

"Как они отгоняют злых духов? Петардами. Но петарды у нас сейчас – не очень хорошая идея. Как еще? Во-первых, это звоночки. Во-вторых – гонги. Т.е. любой резкий звук. Злые духи, по легендам, боятся резких звуков, поэтому они не придут в дом, не заберут удачу, и год будет очень-очень счастливым", – объяснил маг.

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"Девять мандаринов"

Приходя в гости, в Китае принято приносить хозяевам мандарины.

"Апельсины и мандарины – символ солнца. Чтобы солнце светило в судьбе каждого человека, традиционно дарят апельсины и мандарины. Есть даже такой обычай: их закатывают в дом с порога", – поделился Мехеда.

По его словам, мандаринов по традиции должно быть девять (или число, кратное девяти). "Во всех числовых языках, девятка – высшее совершенство", – уточнил он.

Новый год Крысы 2020 официально наступит 25 января

Новый год Крысы 2020 официально наступит 25 января

flickr.com/loolooimage

Ранее астролог Эфа Форина рассказала OBOZREVATEL о том, как провести денежный ритуал в первый день китайского Нового года Крысы.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новый год Праздники Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Игорь Мехеда
Теги
Новый Год-2020 традиции
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