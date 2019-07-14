Кармические развязки: выяснилось, как лунное затмение повлияет на любовные отношения

17 июля наступит лунное затмение, которое прольет свет на любовные отношения и поможет "проявиться тому, что мы раньше не замечали".
Об этом рассказала астролог Наталья Анисимова в Instagram, отметив, что в этот момент тема отношений встанет острее, чем обычно, поскольку Венера в момент затмения соединяется с кармическим узлом, и при этом будет побита Сатурном и Плутоном.
"И если вы увидели, что рядом с вами не тот человек, которого вы когда-то знали, то скорее всего вы не правы. Он тот самый, просто вы его видели сквозь собственный калейдоскоп. А лунное затмение помогло увидеть всё как есть", - отметила она.
"В этот коридор затмений у части из нас случатся непростые кармические завязки и развязки в отношениях. Зарегистрированные в это время браки будут кармически непростыми. Поражённая Сатурном Венера в отношениях даёт охлаждение чувств и мысли, что любовь прошла. Мы можем испытать чувство одиночества. Эмоционально отношения могут вытрясти всю душу (действие Плутона). А заодно ещё и подключатся финансовые переживания и ощущение нехватки денег", - рассказала астролог, посоветовав не брать в этот период кредиты.
Анисимова отметила, что затмения нередко делают "зачистки" в жизни, поэтому если отношения держались на жестком контроле с чьей-то стороны, то вероятно они пострадают. Брачные договоры в данный период лучше расторгать, чем заключать, подчеркнула астролог.
лунное затмение
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Уже через неделю, 17 июля наступит лунное затмение. Это значит, что с каждым днём мы всё больше будем ощущать его нарастающую силу. ❤❤ мотивируют меня писать самые интересные посты для вас. Намёк 😉 ⠀ 🧐 Лунное затмение вскрывает тему отношений, проявляет то, что мы не замечали ранее. И если вы увидели, что рядом с вами не тот человек, которого вы когда-то знали, то скорее всего вы не правы. Он тот самый, просто вы его видели сквозь собственный калейдоскоп 😎. А лунное затмение помогло увидеть всё как есть. В этот раз тема отношений встанет острее, чем обычно. Венера в момент затмения соединяется с кармическим узлом, и при этом побита Сатурном и Плутоном (тяжёлый вздох). ⠀ ЧТО ЭТО ПРИНЕСЁТ? 🔗 В этот коридор затмений у части из нас случатся непростые кармические завязки и развязки в отношениях. Зарегистрированные в это время браки будут кармически непростыми. Поражённая Сатурном Венера в отношениях даёт охлаждение чувств и мысли, что любовь прошла. Мы можем испытать чувство одиночества. Эмоционально отношения могут вытрясти всю душу (действие Плутона). А заодно ещё и подключатся финансовые переживания и ощущение нехватки денег. ⠀ ⛔💰Кредиты брать в этот период не рекомендую, отдавать будет сложно и тревоги по этому поводу будет не мало. ⠀ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ ДАЛИ ТРЕЩИНУ? 🧹 Затмения нередко делают зачистки в нашей жизни. Если ваши отношения держались на жестком контроле с чьей-то стороны, то вероятно они пострадают. Брачные договоры в данный период лучше расторгать, чем заключать. ⠀ 🧘♀️ Если вы слишком серьёзно относитесь к своим чувствам, то пора выдохнуть. Чем больше обязательств вы будете предъявлять партнёру, тем больше будет трещина. Позвольте партнёру решить, какие чувства он испытывает к вам. Выбрать нужно между "люблю" и "требую". (Второй вариант провальный). ⠀ А вот моя любовь к вам пройдёт через все коридоры! Обнимаю вас 🤗 Кто уже начал прозревать?
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