Кармические развязки: выяснилось, как лунное затмение повлияет на любовные отношения

17 июля наступит лунное затмение, которое прольет свет на любовные отношения и поможет "проявиться тому, что мы раньше не замечали".

Об этом рассказала астролог Наталья Анисимова в Instagram, отметив, что в этот момент тема отношений встанет острее, чем обычно, поскольку Венера в момент затмения соединяется с кармическим узлом, и при этом будет побита Сатурном и Плутоном.

"И если вы увидели, что рядом с вами не тот человек, которого вы когда-то знали, то скорее всего вы не правы. Он тот самый, просто вы его видели сквозь собственный калейдоскоп. А лунное затмение помогло увидеть всё как есть", - отметила она.

"В этот коридор затмений у части из нас случатся непростые кармические завязки и развязки в отношениях. Зарегистрированные в это время браки будут кармически непростыми. Поражённая Сатурном Венера в отношениях даёт охлаждение чувств и мысли, что любовь прошла. Мы можем испытать чувство одиночества. Эмоционально отношения могут вытрясти всю душу (действие Плутона). А заодно ещё и подключатся финансовые переживания и ощущение нехватки денег", - рассказала астролог, посоветовав не брать в этот период кредиты.

Анисимова отметила, что затмения нередко делают "зачистки" в жизни, поэтому если отношения держались на жестком контроле с чьей-то стороны, то вероятно они пострадают. Брачные договоры в данный период лучше расторгать, чем заключать, подчеркнула астролог.

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