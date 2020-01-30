Как выбрать лучшего любовника по знаку Зодиака

Когда дело доходит до близких отношений, каждый стремится удовлетворить своего партнера, но некоторые из нас являются более талантливыми любовниками, чем другие.

Астролог Сьюзан Тейлор раскрыла интимные секреты знаков Зодиака.

Некоторые знаки - удивительные любовники, и они действительно могут сделать так, что их партнеры окажутся на седьмом небе от счастья.

Какие три знака Зодиака являются лучшими любовниками? Астрология отвечает на этот вопрос.

Знак Зодиака оказывает большое влияние на все сферы жизни человека, в том числе это имеет значение, когда речь идет о сексе.

Телец

Управляемый Венерой, планетой любви, Телец, без сомнения, самый талантливый любовник из всех знаков Зодиака. Если у вас есть возможность провести ночь с таким суперчувственным и сексуальным человеком, вы точно не пожалеете! Тельцы - очень нежные, умеющие дарить наслаждение партнеры. Также они умеют любить и не ведут себя эгоистично. Поэтому вы точно не выспитесь, если решите провести ночь с Тельцом.

Какие знаки Зодика лучше других подходят для Тельца:

Другой Телец

Весы

Скорпион

Стрелец

Весы

Весы, также управляемые Венерой, являются сверхчувственным знаком и нуждаются в сексе, чтобы чувствовать себя живым. Секс необходим им для счастья. Весы умелые и элегантные любовники, и их миссия в том, чтобы устроить удивительное шоу для своего партнера. Если вы рискнете всецело довериться Весам, то этот человек вас не подведет. Вы точно не будете разочарованы после близости с этим знаком. Весы - очень щедры, им нравится доставлять удовольствие партнеру. А когда дело доходит до близости, такой челове сделает все, чтобы вас удовлетворить.

Совместимость с другими знаками Зодиака:

Другые Весы

Телец

Скорпион

Лев

Скорпион

Скорпионы тоже отличные любовники. Их сексуальности тяжело противостоять. Скорпионы – очень страстные, любят эксперименты и не боятся нового. Именно с этим знаком никогда не бывает скучно в постели. Хотя Скорпионы иногда бывают чрезмерно ревнивыми, этот недостаток с лихвой окупается их обаянием.

Каким знакам подходит Скорпион:

Еще один Скорпион

Телец

Весы

Рак

Рыбы

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