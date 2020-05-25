Как смягчение карантина повлияет на наше здоровье: взгляд астролога

После 20 мая в связи с перемещением Солнца в знак Близнецов, а также новолуния в знаке Близнецов, которое произошло 22 мая, все темы этого знака Зодиака задают фон событий на следующий лунный месяц, - утверждает астролог Георгий Личели.

Знак Близнецов связан с обучением, движением, транспортом, торговлей, общением и контактами. Можно смело предположить, что в следующие две недели будут проявляться тенденции восстановления и возобновления движения транспорта, поездок, торговли и контактов.

Это, конечно, не означает, что весь мир откроется. Чтобы говорить конкретно, для каждой страны и даже города надо составлять и рассматривать индивидуальный гороскоп.

В любом случае, результаты предпринятых шагов мы увидим 20 июня. То есть, через 2 недели после Лунного затмения, которое произойдет 5 июня и будет в напряженных аспектах к Марсу в знаке Рыб.

Конфликт Рыб, отвечающих в астрологии за инфекции, эпидемии, и Близнецов, отвечающих за органы дыхания, с учетом смягчения карантина может только усугубить ситуацию с пандемией.

С другой стороны, Рыбы связаны с запутанностью, тайнами, хаосом, неопределённостью. Вероятно, как обычные люди, так и представители органов власти просто не будут понимать, как действовать и какие предпринимать шаги. Либо будут предпринимать какие-то неразумные шаги.

Словом, довольно неопределённый и одновременно судьбоносный период нас ожидает. Влияние июньских затмений уже началось, поэтому будьте внимательнее к любой поступающей информации, предложениям и происходящим событиям, а также к своим поступкам и действиям. Наиболее всего это касается Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев.

Ранее Георгий Личели рассказал Астролог о том, что нас ждет в ближайшие полтора года

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