Как повлияет первое летнее новолуние-2019 на знаки Зодиака: чего стоит опасаться

Новолуние — это период мощного энергетический всплеска, который оказывает неоднозначное влияние на представителей всех знаков Зодиака. Астрологи считают, что перемена лунных фаз может приносить проблемы и со здоровьем, и в общении, и в любой другой сфере жизнедеятельности.

В июне 2019 года произойдет новолуние в знаке Близнецов. Стартовало оно в понедельник, 3 июня. Как говорят астрологи, оно знаменует собой новое начало и дает положительную энергию для знакомств и приобретения ценного опыта в ранее неизвестном направлении деятельности. Однако в этот период стоит опасаться конфликтов, а любое свое решение тщательно взвешивать. Ошибки могут стоит очень дорого.

Далее OBOZREVATEL предлагает узнать, как новолуние-2019 в июне повлияет на каждый из знаков Зодиака.

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Овен

На Овнов новолуние в июне окажет в большей мере благоприятное влияние. Это прекрасный месяц для того, чтобы укрепить свои знания и научится чему-то новому. Также довольно полезно заводить новые связи, однако не забывайте о старых друзьях. Даже мелкие обиды могут нанести непоправимый ущерб в будущем.

Тельцы

Для Тельцов гороскоп пророчит заметное влияние новой луны на материальный аспект жизни. Возможны крупные вложения, поступления денег или важные покупки. Астрологи советуют распланировать свой бюджет на ближайший месяц, это поможет избежать бесполезных покупок и разочарования от потери денег.

Близнецы

Поскольку новолуние в июне произойдет в знаке Близнецов, на представителей этого знака оно повлияет больше всего, особенно на тех, кто родился в период с 1 до 12 июня. Обновление лунной фазы даст вам почву для размышлений, а также откроет новый источник энергии для реализации собственных идей. Период хорош и для того, чтоб позаботится о своем здоровье.

Раки

Ракам нельзя забывать о своих обещаниях. Если вы станете пренебрегать интересами других – произойдет эмоциональный взрыв и тогда конфликтов не избежать. Будьте крайне осторожны в своих высказываниях, иначе обретете врагов,

Лев

Для Львов это новолуние знаменует период общения с друзьями. В этом месяце вы сможете наконец-то помириться с тем, с кем давно ссорились. Чтобы отыскать общий язык с заядлым врагом, стоит отказаться от субъективных оценочных суждений и поспешных выводов. Старайтесь минимально вмешиваться в ход событий.

Рixabay

Дева

Для Дев наступает период перемен. Но из-за их желания делать все по-своему, может возникнуть ряд спорных моментов. Помните, что сжечь все мосты – не означает прийти к успеху. Вам категорически нельзя игнорировать советы близких и навязывать свой авторитет окружающим.

Весы

Для представителей знака Весы новолуние станет периодом для расширения горизонтов. Это хорошее время для того, чтобы оборвать старые отношения, уволиться с работы или переехать в другую страну. Но помните, что ни в коем случае нельзя делать что-то на зло. Также будьте осторожны с решением юридических вопросов, так как это может затянуться на долго.

Скорпион

Для Скорпионов этот месяц будет благоприятным в сфере личной жизни. Вы сможете изменить свое отношение ко второй половинке, однако вам стоит максимально бережно относиться к ее интересам. Не упрекайте, не обижайте и не проявляйте холод. Это может крайне негативно отразиться на взаимоотношениях в паре.

Стрелец

Для вас этот месяц будет довольно эмоциональным. Могут возникнуть новые знакомства либо возможно возвращение людей из прошлого. Период хорош для укрепления личных отношений или отношений с бизнес-партнерами, но не стоит строить далекие планы на будущее.

Козерог

Козерогам стоит уделить внимание здоровью. Это хорошее время, для прохождения обследований, оздоровления и отказа от вредных привычек. Вот только запомните, что вам нельзя себя перенапрягать. Усталость приведет к нервному напряжению и упадку сил.

Рixabay

Водолей

Вы будете привлекать внимание окружающих, поэтому гороскоп на период новолуния 2019 советует не делать глупых и необдуманных поступков. Все это отразится на вашей репутации, которую потом будет очень сложно очистить.

Рыбы

Гороскоп говорит, что новолуние 2019 в июне станет для Рыб крайне неблагоприятным временем для развития отношений. Если вы будете требовать чего-то от своих близких, то знайте, что взамен нужно дать еще больше. Посмотрите на себя со стороны и оцените реальную почву для построения претензий к окружающим.

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