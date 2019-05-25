Как повлияет июньское новолуние на знаки Зодиака

Новолуние — это энергетический всплеск, мощный и довольно неоднозначный. Есть мнение, что любая новая фаза луны, будь то новолуние или полнолуние, приносит в нашу жизнь проблемы.

OBOZREVATEL расскажет, на какие знаки Зодиака июньское новолуние, которое состоится 3 числа, повлияет больше всего.

Фото: rufor.org

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Близнецы

Анджелина Джоли Фото: NewsOne

Родилась: 4 июня 1975 года

3 июня у Близнецов будет буквально все валиться с рук. Им будет сложно в коллективе, ведь окружающие будут ужасно исполнять свои обязанности. Но вместо того, чтобы нервничать и злится — найдите гармоничный выход из этой ситуации.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Ракам новолуние 3 июня может принести серьезные испытания, когда придется сделать важный выбор. Не исключено, что им придется чем-то пожертвовать, чтобы успеть сделать то, что действительно важно на этом жизненном этапе. Но представителям этого знака не стоит расстраиваться, ведь нередко судьба испытывает людей, проверяя их на прочность. Возможно позже вы получите щедрое вознаграждение за пережитое.

Рыбы

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Родилась: 20 февраля 1988 года

В новолуние 3 июня астрологи советуют Ракам взглянуть страхам в глаза и понять, что они сильно преувеличивают свои проблемы. Решить многие из них можно с помощью позитивного мышления. Так что в этот день смело беритесь за реализацию задуманного — удача на вашей стороне.

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