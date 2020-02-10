Как получить поддержку Вселенной: секреты счастья на 7 дней недели

Секреты ведической астрологии, которая основана на знаниях об энергетике, карме и законах Мироздания, помогут найти ключ к благополучию в жизни, к своим ресурсам и внутренней гармонии.

Как достичь единства со Вселенной, в чем состоит секрет счастья, успеха и процветания согласно учению ведической астрологии, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Pinterest

Воскресенье

Так, именно с воскресенья начинается астрологическая неделя. В воскресенье собирается вся энергия, нужная человеку для реализации его планов. Воскресенье находится под управлением Солнца, которое направляет к людям веселье, творчество, счастье, любовь.

В этот день часто приходят озарения, находятся решения нестандартных проблем. Воскресенье подходит для самопознания, ментальных практик и осознания наивысших ценностей. В воскресенье очень хорошо заниматься благотворительностью, стремиться к прекрасному, дарить другим радость, гулять на свежем воздухе – это поможет вам подключиться к источнику счастья.

Pinterest

Понедельник

Понедельник зря называют самым тяжелым днем. По мнению ведических астрологов, трудности появляются, если неправильно применять энергию Луны, покровительствующей понедельнику и дающей нам внутреннюю гармонию и безмятежность. Также при этом есть опасность неустойчивого настроения. В понедельник полезно решать злободневные проблемы, общаться с близкими и друзьями, ходить по магазинам.

При этом в понедельник опасно манипулировать, упрекать или плести интриги. В этот день люди эмоциональны и ранимы, поэтому снискать расположение окружающих помогут душевные разговоры в неформальной обстановке. Чтобы достичь успеха, нужно заботиться о других и проявлять сострадание.

Pinterest

Вторник

Вторником управляет Марс – мужской, горячий, воинственный и агрессивный по своей природе – он отвечает за нашу способность к волевым решениям, наделяя смелостью и силой.

Часто во вторник люди склонны к импульсивным действиям, поиску острых ощущений, к резкости и гневу. Во вторник нужно действовать решительно, сразу реализовывать свои желания, не обращая внимания на эмоции и сомнения. Но стоит следить, чтобы решительность не перешла в ярость. Во вторник очень хорошо заниматься спортом, боевыми искусствами или духовными практиками – тогда Марс поможет вам стать уверенным в себе, дисциплинированным и волевым человеком.

Среда

Среда находится под влиянием Меркурия, который транслирует в мир позитивную энергию и активность. Среда успешна для переговоров, общения, обучения, азартных игр, умственной деятельности и торговли. Как известно, имя Меркурия – Буддха, что дословно с санскрита обозначает "интеллект".

Если вам удастся подключиться к энергии Меркурия, то вам откроется дар предвидения и умение выносить верные суждения, отличать истинное от мнимого. В среду забудьте о комплексах, страхах и проблемах – они мешают достичь поставленных целей.

Pinterest

Четверг

Благодаря энергии Юпитера четверг в ведической астрологии является самым удачным и счастливым днем. Юпитер – планета большого счастья, оптимизма, удачи, благополучия и процветания. Он привносит в жизнь неожиданные подарки судьбы и возможность улучшить карму.

Четверг хорош для работы, делового общения, новых начинаний и крупных сделок. В четверг можно смело обращаться к начальству с вопросами, просьбами и пожеланиями. Но не забывайте о том, что сложности в четверг могут расширяться. Поэтому старайтесь ни с кем не ссориться, а разногласия пресекайте в самом их начале. Работайте на свое благо и благо окружающих, и Юпитер обязательно принесет успех и удачу.

Пятница

Pinterest

Пятница – это день любви, романтических свиданий, отдыха и духовных практик, ведь ею управляет Венера. В этот день мужчинам стоит уделять больше внимания прекрасному полу, а дамам – баловать себя небольшими радостями.

Делайте добрые дела: радуйте себя и близких, будьте добрее к окружающим. Венера обязательно поддержит людей, в чьем сердце живет добро, которые не скупятся на хорошие слова и комплименты, кто транслирует красоту в мир и стремится к прекрасному.

Суббота

Суббота в ведической астрологии считается самым сложным днем недели из всех. Причина – жестокое и сокрушительное влияние Сатурна – планеты, которая приносит в жизнь беды и несчастья. Воздействие Сатурна кармическое, то есть, оно не оставляет возможности что-либо исправить. Сатурн может с легкостью поднять человека с самых низов и наоборот уничтожить его жизнь.

Поэтому в субботу следует усмирить желания и инстинкты и не думать о плохом. Суббота неудачна для инноваций, ведения дел, инсайтов.

Pinterest

Чтобы получить расположение Сатурна, нужно начать наводить порядок в своей жизни. В субботу стоит проанализировать все события недели и продумать планы на следующие семь дней. Полезно отправиться на прогулку по городу, сделать очищающую медитацию, очистить мысли от негатива.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как привлечь счастье и удачу в дом: вещи, которые изменят вашу жизнь.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал