Как назвать сына: топ-5 счастливых мужских имен

Астрологи не устают повторять, что имя человека обладает уникальным смыслом и энергетикой, которые влияют на его жизнь и характер.

Так, существует ряд мужских имен, которые, по мнению, специалистов, благоприятны для их владельцев. Как назвать сына, чтобы он был удачлив: OBOZREVATEL подготовил топ-5 счастливых имен для мальчиков.

pixabay.com

Александр

Александр имеет сильный и мужественный характер. Мужчина с этим именем характеризуется целеустремленностью, он упорен в работе. Более того, обладатель имени Александр притягивает к себе женщин с помощью качеств защитника и добытчика. Рядом с таким мужчиной каждая женщина чувствует себя счастливой, любимой и защищенной.

Владимир

Величественное имя Владимир означает "Владыка Мира". Мужчина по имени Владимир знает, чего хочет и никогда не упускает своего шанса в жизни.

pixabay.com

Дмитрий

Дмитрий – активный, настойчивый и сообразительный мужчина. Он легко может найти самый быстрый путь добиться своей цели и умеет выйти даже из самой тяжелой ситуации. Дима легко приспосабливается в любой обстановке. Из мужчин с этим именем получаются отличные руководители и работники креативной индустрии, в своей карьере они обычно достигают многого.

Петр

Имя Петр звучит на древнегреческом языке как "Петрос" и означает "камень". И в самом деле, мужчины с именем Петр отличаются непоколебимостью, стойкостью и сильным характером. Ничто не способно их сломить или сбить с правильного пути.

pixabay.com

Максим

Мужчины, получившие при рождении имя Максим, необычайно обаятельны и харизматичны, они притягивают женщин, как магнит. Максиму все дается легко, он обладает внутренней и внешней красотой. Кроме того, астрологи характеризуют Максима как независимого человека с нестандартным мышлением.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех главных традициях встречи китайского Нового года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!