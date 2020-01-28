Как назвать дочку: пять счастливых имен для девочек

По мнению астрологов, имя человека обладает уникальным смыслом и энергетикой, которые оказывают влияние на его судьбу и характер.

Так, с древнейших времен наши предки старались очень серьезно подходить к выбору имени ребенка. Мальчикам давались имена, которые, как считалось, наделяли их силой, храбростью и мужественностью, а девочкам – имена для привлечения здоровья, гармонии и благополучия. Как назвать дочку, чтобы ее жизнь была удачной: OBOZREVATEL подготовил топ-5 счастливых имен для девочек.

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Виктория

Имя Виктория означает "победительница". Женщина с этим именем получает лидерские качества, стремление к первенству, целеустремленность и упорство. Виктория не только имеет сильный характер, но и удивительный внутренний магнетизм, притягивающий положительных людей.

Вика с детства может проявлять свою напористость, она стремится добиваться всего, что хочет. Эти качества помогают ей и во взрослой жизни, в карьере и бизнесе.

При всем этом Викторию характеризуют легкость, честность и душевность, которые способствуют счастливой личной жизни. А умение постоять за себя и отстоять свои интересы помогают Виктории заслужить признание и уважение в обществе.

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Виктория редко просит других о помощи, но сама всегда готова поддержать своих близких. Вика редко ошибается, а если это все же происходит, то никогда не винит окружающих и старается проанализировать собственные поступки.

Татьяна

Татьяна с древнегреческого означает "устроительница" и "учредительница", с древнеримского – "миротворица". Это имя обладает очень сильной энергетикой. Обладательница имени Татьяна – лидер по природе. Тане под силу любая работа, она умеет справляться с самыми трудными заданиями и находить выход из запутанной ситуации. При этом Татьяны всегда адекватно оценивают себя и свои возможности.

Татьяна обычно легко находит общий язык с окружающими, круг ее общения довольно широк, поэтому она никогда не остается в одиночестве. Кроме того, Татьяна обладает редким даром видеть то, чего не замечают другие. У Тань часто хорошо развита интуиция, которая не дает им поступать опрометчиво.

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Несмотря на стремление Татьяны к первенству, в отношениях она отдает право лидерства мужчине. При этом она всегда подскажет своему избраннику, как поступить, направив его на правильный путь.

Анастасия

Имя Анастасия означает "бессмертная", или еще "воскресшая". Женщина по имени Анастасия всегда остается "на коне", ее силу духа не сломить. Анастасия счастлива в жизни не только потому, что может справиться с проблемами, но и благодаря ее активности, энергичности, доброте и великодушию. Добро Насти, которое она дает людям, возвращается к ней обратно.

Часто Анастасия – очень талантливая, одаренная и трудолюбивая личность. Она легко добивается поставленных целей, она удачлива в работе и личной жизни благодаря своей гибкости и умению найти общий язык с окружающими. Кроме того, Анастасия – хороший психолог, который может с первого взгляда "раскусить" человека, она живет по своим принципам и идеалам.

Мария

Женщина с именем Мария привлекает удачу и везение. Мария означает "госпожа". И она по истине хозяйка своей жизни. Маша живет так, как чувствует, не оглядываясь назад, быстро забывая неудачи и обиды. Веселый характер, жизнерадостность и активность помогают Маше добиваться всех целей.

Мария оптимистична и не сдается ни перед чем. Она посылает во Вселенную лишь светлые и добрые мысли, благодаря чему получает в ответ исполнение ее желаний. Мария добивается успеха с помощью своего легкого и отходчивого характера, креативности и нестандартному мышлению.

Елизавета

Астрологи считают, что имя Елизавета облагораживает и привлекает везение и удачу во всем. Лиза – это властная и амбициозная личность. Вместе с тем, она добра, нежна, щедра и порядочна. Она принимает от жизни все: и плохое, и хорошее.

Елизавета любит жизнь такой, какая она есть, она благодарна судьбе за все. Лиза – это спокойная, миролюбивая и гармоничная девушка, которая стремится изменить мир в лучшую сторону.

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