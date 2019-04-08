С короной на голове: самые высокомерные знаки Зодиака

Наверное каждый встречал людей, которые искренне считают себя лучше других. И такое их отношение к окружающим вряд ли когда-либо изменится.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые высокомерные, чтобы никогда с ними не связываться.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака нередко ведут себя так, словно снисходят к окружающим и делают огромное одолжение, общаясь с ними. В каком бы моральном, эмоциональном и материальном состоянии не находились Раки, вы можете быть уверены, что они все равно будут пытаться давить, руководить и манипулировать. Мало того, они часто позволяют себе унижать и оскорблять других.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: NewsOne

Родилась: 4 июня 1975 года

Близнецы — лидеры высокомерия. Они любят преподнести свой талант и подчеркнуть интеллект, который, по их мнению, просто блестящий. Представители этого знака считают других людей ниже себя на несколько ступенек, что подчеркивают саркастическими шутками, которые часто являются просто обидными.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото: www.lofficielrussia.ru

Родилась: 22 ноября 1984 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, склонны раздавать советы и любят говорить, что и как следует делать правильно. Скорпионы очень чувствительны и считают, что лучше всех разбираются в человеческих взаимоотношениях. Они могут вмешаться, даже если их об этом не просили.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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