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С короной на голове: самые высокомерные знаки Зодиака

15.7тЧитать материал на украинском

Наверное каждый встречал людей, которые искренне считают себя лучше других. И такое их отношение к окружающим вряд ли когда-либо изменится.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые высокомерные, чтобы никогда с ними не связываться.

Рак

С короной на голове: самые высокомерные знаки Зодиака

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака нередко ведут себя так, словно снисходят к окружающим и делают огромное одолжение, общаясь с ними. В каком бы моральном, эмоциональном и материальном состоянии не находились Раки, вы можете быть уверены, что они все равно будут пытаться давить, руководить и манипулировать. Мало того, они часто позволяют себе унижать и оскорблять других.

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Близнецы

С короной на голове: самые высокомерные знаки Зодиака

Анджелина Джоли

Фото: NewsOne

Родилась: 4 июня 1975 года

Близнецы — лидеры высокомерия. Они любят преподнести свой талант и подчеркнуть интеллект, который, по их мнению, просто блестящий. Представители этого знака считают других людей ниже себя на несколько ступенек, что подчеркивают саркастическими шутками, которые часто являются просто обидными.

Скорпион

С короной на голове: самые высокомерные знаки Зодиака

Скарлетт Йоханссон

Фото: www.lofficielrussia.ru

Родилась: 22 ноября 1984 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, склонны раздавать советы и любят говорить, что и как следует делать правильно. Скорпионы очень чувствительны и считают, что лучше всех разбираются в человеческих взаимоотношениях. Они могут вмешаться, даже если их об этом не просили.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, которым чаще всего приписывают вспышки злости.

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