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К Земле приближается Нибиру: на какие знаки Зодиака это повлияет

1.1т Читать материал на украинском

На Землю с большой скоростью надвигается планета Нибиру, из-за которой может произойти конец света. Это страшное аномальное явление окажет негативное воздействие на некоторые знаки Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, на кого апокалипсис, который должен случиться 12 августа, повлияет больше всего.

К Земле приближается Нибиру: на какие знаки Зодиака это повлияет

Фото: replyua.net

Рак

Раки в этот период погрузятся в настоящий хаос. За что бы они не взялись, у них будет все валиться с рук. А все из-за того, что в первый день вероятного апокалипсиса, представители этого знака начнут бегать по улицам, кричать всем встречным о том, что они еще слишком молоды, чтобы умирать, а потом, обессиленные, уйдут в астрал и будут ждать, пока положение дел кардинально не изменится.

К Земле приближается Нибиру: на какие знаки Зодиака это повлияет

Нибиру

Фото: ekovolga.com

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Стрелец

12 августа представителям этого знака захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от всего и избегать внимания к собственной персоне. Такие желания вполне естественны для Рыб в этот день, ведь они большие параноики. Поэтому звезды советуют по возможности оставаться им дома.

К Земле приближается Нибиру: на какие знаки Зодиака это повлияет

Фото: topnews.ru

Рыбы

Сложнее всего придется Рыбам 12 августа. Представители этого знака Зодиака любят размеренность и покой. В их жизни все должно идти по четкому плану. Если что-то выбивает из колеи — их мир рушится, а настроение находится на нуле.

К Земле приближается Нибиру: на какие знаки Зодиака это повлияет

Фото: politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа технология, которая способна спасти мир от гибели. Ключем к спасению станет широкое использование биогаза.

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