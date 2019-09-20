Изменяют направо и налево: самые неверные знаки Зодиака

Каждый человек, когда вступает в отношения, хочет, чтобы его избранник был верным. Ведь никто не желает быть обманутым, преданным и униженным.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака больше всего склонны к изменам. Их стоит избегать в своей жизни.

Фото: glavred.info

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы — натуры, которые быстро влюбляются и погружаются в новые отношения с головой. Поэтому часто идут на измену, нанося обиды и причиняя боль своим вторым половинкам. При этом, если представители этого знака поймут, что их поймали и обман вскрылся, то они сделают все, чтобы любимый человек их простил. Но стоит Скорпионам увлечься кем-то — все повториться опять.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: prm.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, вечно колеблются, сомневаются, выбрали ли они правильного партнера, а потому стараются, чтобы у них было несколько запасных вариантов. К тому же, обилие потенциальных партнеров повышает Близнецам их заниженную самооценку и привносит разнообразие. Они скорее созданы для свободных отношений, чем для одной любви на всю жизнь.

Водолей

Вера Брежнева Фото из Instagram

Родилась: 3 февраля 1982 года

Представителей этого знака можно назвать самыми коварными изменщиками. Они всегда выкрутятся из любой ситуации и найдут оправдание своим походам налево. Единственное, что может мучить Водолеев — чувство вины, но это не повод отказаться от измен. Радует только то, что с возрастом они остепеняются и растворяются в семье и своем партнере.

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