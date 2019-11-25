Изменить судьбу: астролог назвала уникальный период в 2020 году

Астролог Людмила Халанская сообщила о том, что в 2020 году произойдет уникальное соединение планет, которым можно воспользоваться.
"Сатурн в 2020 году будет несколько раз выходить из знака Козерог в знак Водолей и снова возвращаться в Козерог на ретроградном движении. Это соединение очень знаменательно, так как происходит лишь трижды за столетие", – рассказала она в блоге OBOZREVATEL.
Как пояснила астролог, это соединение влияет, прежде всего, на политические системы – укрепляет прогрессивные и жизнеспособные, ослабляет и разрушает ретроградные и устаревшие. В то же время она сообщила, что необычным сочетанием планет может воспользоваться каждый человек.
"Если вы хотите что-то радикально изменить в своей судьбе, закрыть одну страницу личной истории и начать совершенно новую, вы можете воспользоваться этим периодом самого начала 2020 года", – посоветовала она. "Хотя для большей уверенности всё же не помешает проконсультироваться с астрологом, чтобы проверить показатели вашего персонального гороскопа", – добавила она.
Можно начать новую страницу жизни, сказала Людмила Халанская
По ее словам, "планета счастья и приумножения - Юпитер - в 2020 году также будет проходить по знаку Козерог. И тоже трижды в течение года составит соединение с Плутоном - два на прямом движении и одно на ретроградном". Но "для Юпитера Козерог не дружественный знак, поэтому большого счастья и расширения возможностей Юпитер в 2020 году принести не сможет".
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