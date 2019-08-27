Испытания и иллюзии: маг предсказал судьбу новой Рады

Для первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва избран не лучший день с астрологической точки зрения.

Прежде всего, в четверг, 29 августа, Луна будет убывать, – сказал в комментарии OBOZREVATEL астролог, маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Проанализировав дату 29 августа, он сообщил, что в этот день "Солнце в Деве, что значит осторожность и продуктивность, Луна во Льве – Лев поднимает обессиленного путника, чтобы тот мог идти дальше. Меркурий во Льве – позитивное движение. Венера в Деве – эмоции приведут к материальным результатам. Юпитер в Стрельце – новое положительное влияние в политике".

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При этом четыре планеты – Сатурн, Уран, Нептун и Плутон – будут находиться в ретроградном движении. Это значит, что "придётся мириться с новыми реалиями, которые появятся в окружающем мире, учитывать их", – пояснил он.

Планета в космосе, иллюстрация Google Images

Благодаря тому, что Белая Луна будет находиться в зодиакальном созвездии Девы, новому парламенту "удастся поднять экономику" и он "сумеет достичь гармоничного развития нескольких векторов".

Первое заседание Рады выпадает на 28-й лунный день, что сулит удачу, но поскольку Луна убывающая, "продуктивность будет внедряться медленно", – добавил маг.

Игорь Мехеда также проанализировал дату 29 августа с нумерологической точки зрения. По его словам, число 29 нельзя считать благоприятным. "Придётся пройти через испытания и преодолеть иллюзии", – сказал он.

Таким образом, новому парламенту следовало бы начать свою работу "на возрастающую Луну и не на 29 число", – резюмировал астролог.

Как писал OBOZREVATEL, торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится 29 августа 2019 года. Также в этот день пройдет первое пленарное заседание парламента.

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