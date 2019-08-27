Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Испытания и иллюзии: маг предсказал судьбу новой Рады

2.3т Читать материал на украинском

Для первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва избран не лучший день с астрологической точки зрения.

Прежде всего, в четверг, 29 августа, Луна будет убывать, – сказал в комментарии OBOZREVATEL астролог, маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Проанализировав дату 29 августа, он сообщил, что в этот день "Солнце в Деве, что значит осторожность и продуктивность, Луна во Льве – Лев поднимает обессиленного путника, чтобы тот мог идти дальше. Меркурий во Льве – позитивное движение. Венера в Деве – эмоции приведут к материальным результатам. Юпитер в Стрельце – новое положительное влияние в политике".

Новости
Великая тайна Софии Киевской раскрыта

При этом четыре планеты – Сатурн, Уран, Нептун и Плутон – будут находиться в ретроградном движении. Это значит, что "придётся мириться с новыми реалиями, которые появятся в окружающем мире, учитывать их", – пояснил он.

Планета в космосе, иллюстрация

Планета в космосе, иллюстрация

Google Images

Благодаря тому, что Белая Луна будет находиться в зодиакальном созвездии Девы, новому парламенту "удастся поднять экономику" и он "сумеет достичь гармоничного развития нескольких векторов".

Первое заседание Рады выпадает на 28-й лунный день, что сулит удачу, но поскольку Луна убывающая, "продуктивность будет внедряться медленно", – добавил маг.

Новости
Человечество ждет "буря": кто пострадает

Игорь Мехеда также проанализировал дату 29 августа с нумерологической точки зрения. По его словам, число 29 нельзя считать благоприятным. "Придётся пройти через испытания и преодолеть иллюзии", – сказал он.

Таким образом, новому парламенту следовало бы начать свою работу "на возрастающую Луну и не на 29 число", – резюмировал астролог.

Как писал OBOZREVATEL, торжественное заседание новоизбранной Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится 29 августа 2019 года. Также в этот день пройдет первое пленарное заседание парламента.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы