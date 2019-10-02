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Им нельзя верить! Самые лживые знаки Зодиака

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Среди всех человеческих пороков ложь, пожалуй, встречается чаще всего. Многие люди врут, однако кто-то это делает чаще других.

OBOZREVATEL составил список самых лживых знаков Зодиака. Не дайте им обвести себя вокруг пальца.

Им нельзя верить! Самые лживые знаки Зодиака

Фото: eusemfronteiras.com

Рак

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака постоянно врут. Но они это делают не для того, чтобы навредить другим. Просто у Раков хорошо получается использовать свое очарование и дружелюбие, чтобы заставить других им доверять. Получив доверие окружающих, они могут запросто начать ими манипулировать ради своей собственной выгоды.

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Скорпион

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы ветрены, легкомысленны и двуличны. Сегодня они могут говорить вам, какой вы хороший человек и мило с вами общаться, а завтра будут распространять о вас неприятные и компрометирующие слухи. А все потому, что вы можете не нравиться представителям этого знака, но они никогда в этом не признаются.

Близнецы

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, крайне лживы. Они могут рассказывать сказки о себе, своей личной жизни или о собственных успехах. А все для того, чтобы выглядеть в глазах других людей чуть лучше, чем они есть на самом деле. Отметим, что разоблачить Близнецов нетрудно, и их обманы обычно безобидны.

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