Им нельзя верить! Самые лживые знаки Зодиака

Среди всех человеческих пороков ложь, пожалуй, встречается чаще всего. Многие люди врут, однако кто-то это делает чаще других.

OBOZREVATEL составил список самых лживых знаков Зодиака. Не дайте им обвести себя вокруг пальца.

Фото: eusemfronteiras.com

Рак

Селена Гомес Фото из Instagram

Родилась: 22 июля 1992 года

Представители этого знака постоянно врут. Но они это делают не для того, чтобы навредить другим. Просто у Раков хорошо получается использовать свое очарование и дружелюбие, чтобы заставить других им доверять. Получив доверие окружающих, они могут запросто начать ими манипулировать ради своей собственной выгоды.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Скорпионы ветрены, легкомысленны и двуличны. Сегодня они могут говорить вам, какой вы хороший человек и мило с вами общаться, а завтра будут распространять о вас неприятные и компрометирующие слухи. А все потому, что вы можете не нравиться представителям этого знака, но они никогда в этом не признаются.

Близнецы

Анджелина Джоли Фото: vogue.ua

Родилась: 4 июня 1975 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, крайне лживы. Они могут рассказывать сказки о себе, своей личной жизни или о собственных успехах. А все для того, чтобы выглядеть в глазах других людей чуть лучше, чем они есть на самом деле. Отметим, что разоблачить Близнецов нетрудно, и их обманы обычно безобидны.

Читайте также на OBOZREVATEL:

Гороскоп на 2019 год расскажет, что приготовили звезды для всех знаков Зодиака на 12 месяцев.

Любовный гороскоп: какие знаки Зодиака являются наиболее склонными к изменам и не могут без того, чтобы не "ходить налево".

Гороскоп совместимости называет три пары по знакам Зодиака, которым будет трудно создать крепкую семью и жить под одной крышей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!