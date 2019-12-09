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Им наплевать на всех! Самые циничные знаки Зодиака

2.7т
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Некоторые люди буквально не способны сочувствовать и думать о других. Цинизм у них в крови, причем проявляется он зачастую в самых негативных красках.

OBOZREVATEL составил список самых циничных знаков Зодиака. Их нужно избегать в своей жизни.

Им наплевать на всех! Самые циничные знаки Зодиака

Фото: Joinfo

Лев

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Родилась: 10 августа 1997 года

Представители этого знака с трудом могут кому-то довериться, для этого им требуется очень много времени. Скорее всего именно в этом и кроется причина цинизма Львов. Они почти всегда настроены пессимистично, им кажется, что окружающие их люди думают только о собственных интересах и никогда не делают добрых поступков просто так. Нужно очень сильно постараться, чтобы убедить Львов в обратном.

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Козерог

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: instagram/buzova86

Родилась: 20 января 1986 года

Козерогам свойственно вести себя цинично, они просто не знают, как делать по-другому. Даже обычный комплимент люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не могут принять искренне. Им кажется, что это способ манипуляции ими. Сами же представители этого знака зачастую не могут говорить приятные вещи другим людям, они запросто вгонят окружающих в краску своими словами.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, не только самые циничные, но еще они упрямые и до ужаса занудные. Скорпионы думают, что всегда правы, не воспринимают других мнений, а также с легкостью переступят через вас, если им это будет выгодно. Кроме того, представители этого знака слишком требовательные, при чем очень редко, на самом деле, сами соответствуют поставленной планке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2019
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