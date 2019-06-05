Им лучше не верить! Самые лживые знаки Зодиака

Некоторые люди предпочитают лгать ради достижения своих целей или для развлечения. Обман для них не является чем-то запретным, скорее наоборот.
OBOZREVATEL составил список самых лживых знаков Зодиака.
Телец
Пенелопа Крус
Фото из Instagram
Родилась: 28 апреля 1974 года
Тельцы очень хитрые. Они не столько лгут, сколько манипулируют. Представителям этого знака нравится получать от людей то, что им нужно. Поэтому они будут виртуозно изворачивать факты в нужном себе свете, недоговаривать и лгать, чтобы у человека создалось именно определенное впечатление.
Скорпион
Скарлетт Йоханссон
Фото из Instagram
Родилась: 22 ноября 1984 года
Двуличность для представителей этого знака — далеко не редкое явление. Причем нельзя сказать, что Скорпионы используют ложь исключительно в каких-то определенных целях. Зачастую они обманывают просто ради забавы, развлечения. Но, отметим, что доверие к ним может дорого обойтись окружающим.
Лев
Кайли Дженнер
Фото з Instagram
Родилась: 10 августа 1997 года
Львы крайне лживы. Они врут, чтобы казаться такими, как все. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, рассказывают сказки о себе, своей личной жизни или собственных успехах. Разоблачить их нетрудно, и их обманы обычно безобидны.
Ранее OBOZREVATEL подготовил список из самых лицемерных знаков Зодиака, которых стоит остерегаться.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!