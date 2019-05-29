Их лучше не злить: самые скандальные знаки Зодиака

Каждому человеку присуща какая-то особенность характера, которая отличает его от остальных. Кто-то чрезмерно чувствительный, кто-то — очень вспыльчив, слишком настойчив или чересчур эмоциональный.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые скандальные.

Весы

Ани Лорак Фото из Instagram

Родилась: 27 сентября 1978 года

Весы любят доставать окружающих по мелочам. Общение с этим знаком Зодиака может превратиться в волну критики и претензий с их стороны. Представители этого знака постоянно плетут интриги, устраивают скандалы и разносят сплетни. Поэтому лучше с ними не связываться.

Скорпион

Скарлетт Йоханссон Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Представители этого знака лучше других знают, что "месть — блюдо, которое подается холодным". Скандалить просто так Скорпионы не станут. Но если уж будут твердо уверены, что это имеет какую-то цель и смысл, тогда держитесь. Ужалят так, что мало не покажется.

Телец

Пенелопа Крус Фото из Instagram

Родилась: 28 апреля 1974 года

Тельцы — одни из самых скандальных знаков Зодиака. Они настоящие деспоты и тираны, которые не способны ужиться с другими людьми. Представители этого знака обожают славу и любят доминировать, что делает их жестокими и холодными личностями. Они часто скандалят с окружающими, считая всех людей глупыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки Зодиака самые жестокие, чтобы вы могли избежать опасности при встрече с ними.

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