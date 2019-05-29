Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
Главная Блоги

/Гороскоп

Их лучше не злить: самые скандальные знаки Зодиака

2.5тЧитать материал на украинском

Каждому человеку присуща какая-то особенность характера, которая отличает его от остальных. Кто-то чрезмерно чувствительный, кто-то — очень вспыльчив, слишком настойчив или чересчур эмоциональный.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые скандальные.

Весы

Их лучше не злить: самые скандальные знаки Зодиака

Ани Лорак

Фото из Instagram

Родилась: 27 сентября 1978 года

Весы любят доставать окружающих по мелочам. Общение с этим знаком Зодиака может превратиться в волну критики и претензий с их стороны. Представители этого знака постоянно плетут интриги, устраивают скандалы и разносят сплетни. Поэтому лучше с ними не связываться.

Новости
Заядлые изменщики: самые неверные знаки Зодиака

Скорпион

Их лучше не злить: самые скандальные знаки Зодиака

Скарлетт Йоханссон

Фото из Instagram

Родилась: 22 ноября 1984 года

Представители этого знака лучше других знают, что "месть — блюдо, которое подается холодным". Скандалить просто так Скорпионы не станут. Но если уж будут твердо уверены, что это имеет какую-то цель и смысл, тогда держитесь. Ужалят так, что мало не покажется.

Телец

Их лучше не злить: самые скандальные знаки Зодиака

Пенелопа Крус

Фото из Instagram

Родилась: 28 апреля 1974 года

Тельцы — одни из самых скандальных знаков Зодиака. Они настоящие деспоты и тираны, которые не способны ужиться с другими людьми. Представители этого знака обожают славу и любят доминировать, что делает их жестокими и холодными личностями. Они часто скандалят с окружающими, считая всех людей глупыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки Зодиака самые жестокие, чтобы вы могли избежать опасности при встрече с ними.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронина Катя
Воронина Катя
Cпacи6o вceм тeм, кто покaзал мнe этoт чудо-сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁k3zotj Пpоcто пройдя опрoc пoлучилa пoчти пoлyгодoвую зaрплатy)) Пoльзyйтecь, пока еcть вoзмoжнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0