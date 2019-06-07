Гороскоп на 8 июня 2019 года: кому не повезет

Гороскоп на 8 июня 2019 года, для всех знаков Зодиака.

Одному из знаков Зодиака в субботу может понадобиться помощь друзей, а другому следует осторожнее подбирать слова и не совершать ошибок. В целом же гороскоп на завтра несет массу занимательных возможностей. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

Овен

Гороскоп на 8 июня говорит, что в субботу Овны будут в ударе. Удача станет сопутствовать вам весь день.

Телец

Звезды говорят, что завтра у Тельцов весьма возможна важная встреча, которая может сильно повлиять на ваше будущее. Кроме того, вас ждет спокойный день, полный радости.

Близнецы

Гороскоп предупреждает Близнецов об опасности переутомления. 8 июня лучше передохнуть иначе высок риск проблем со здоровьем. Особенно стоит поберечься сердечникам.

Рак

Завтра Раков могут поджидать неожиданные траты и вообще высок риск неудач в различных деловых предприятиях. Будьте осторожны и опасайтесь жуликов.

Лев

У Львов завтра насыщенный событиями день, однако к трате денег стоит подойти более продуманно.

Дева

У Дев 8 июня сильный энергетический день. В их руках буквально все будет гореть. Вечером подумайте о своем духовном состоянии: почитайте литературу, сходите в кино.

Весы

Звезды предупреждают представителей знака Весы о высокой вероятности конфликта с кем-то близким. Впрочем, избежать этого можно, если вы проявите благоразумие. В остальном же 8 июня должно пройти спокойно.

Скорпион

Скорпионам захочется обидеть кого-то из коллег или подчиненных, но благодаря позитиву окружающих, ситуация не станет конфликтной.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют заняться личной жизнью. А вот людных место стоит избегать.Есть риск быть обманутыми.

Козерог

Козерогов ждет весьма успешный день. Впрочем, не спешите сыпать вокруг себя деньгами - скоро они могут вам очень пригодится.

Водолей

Водолеям 8 июня лучше не давать непродуманных обещаний. Кажется, вас могут поймать в ловушку, из которой будет не так просто выбраться.

Рыбы

Рыбам в субботу лучше заняться домашними заботами. Кажется, у вас их накопилось в последнее время очень много. Самое время разгребать завалы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся