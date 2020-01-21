Гороскоп Таро на февраль 2020 года: кого ждет любовь и слава

Гороскоп на февраль 2020 года по картам Таро обещает удивительно позитивный период Овнам, активный – Ракам и романтичный – Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро. Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Карта слева символизирует основную тональность месяца. Карта справа – главный совет.

Овен – Десятка Кубков – Девятка Мечей

Карты Таро обещают счастливый февраль. Радость от общения с родными и близкими, здоровье, успех в личной жизни, радужные перспективы, отсутствие проблем, легкость бытия. Совет: не верьте ночным кошмарам, плохим предчувствиям и страхам. Они не имеют никаких оснований. Ваши перспективы прекрасны! Главное – верить в свои силы, в помощь Неба и не бояться ничего.

Десятка Кубков – Девятка Мечей

Телец – Туз Мечей – Башня

В феврале вас ожидают активные действия, прорыв, выход на новый уровень, избавление от всех препятствий путем разрубания "гордиевого узла". Ваши успехи будут напрямую зависеть от интеллектуальных усилий и от решительности. Если вы захотите перевернуть мир – у вас обязательно получится! Совет: в период масштабных перемен постарайтесь не разрушить самое ценное, что составляет основу вашей жизни. Помните о хрупкости отношений, о непоправимости некоторых шагов. Руководствуйтесь принципом медиков: "не навреди".

Туз Мечей – Башня

Близнецы – Тройка Кубков – Пятерка Кубков

В феврале Таро обещают вам успех, достигнутый в слаженной команде, победу в конкурентной борьбе, повышение авторитета, гармоничное взаимодействие с близкими людьми и коллегами, успешное разрешение всех конфликтов и споров и приятное времяпрепровождение. Совет: цените то, что имеете (на карте мужчина смотрит на пустые кубки, не замечая полных), используйте возможности, которые вам уже даны, не преувеличивайте потери, если таковые будут, и не впадайте в отчаяние после первой же неудачи. Помните: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Тройка Кубков – Пятерка Кубков

Рак – Паж Мечей – Дьявол

В феврале главной темой для вас может стать тема противостояния. Возможно, придется побороться за свои убеждение и идеалы, а также за место под солнцем. Конкуренты будут особенно активны, и вам придется использовать все свои умения и знания, чтобы противостоять им. Совет: не поддавайтесь искушению победить нечестным путем. перед вами возникнут различные варианты, как получить желаемое, избежав прямого столкновения. Не идите на это. Вы можете рассчитывать на помощь Неба только в случае честной игры.

Паж Мечей – Дьявол

Лев – Шестерка Жезлов – Шут

В прогнозе на февраль вам выпала карта победы и триумфа. Победитель въезжает в покоренный город, толпа приветствует его и ликует. В этом месяце вы можете получить награду, к которой шли очень долго. Ваши заслуги будут очевидны и неоспоримы. Это позволит возвыситься в глазах окружающих и продвинуться по карьерной лестнице. Совет: не допускайте легкомысленных шагов. Всегда "смотрите под ноги" - тщательно оценивайте каждый шаг, не смотрите на мир сквозь розовые очки, трезво оценивайте ситуацию. И пусть испытание славой не покажется для вас слишком трудным.

Шестерка Жезлов – Шут

Дева – Отшельник – Семерка Жезлов

Таро говорят о том, что в феврале ваша деятельность будет не столько коллективной, сколько индивидуальной. Возможен отпуск или поездка в уединенное место. Восстановление сил, исцеление и покой. Обучение кого-то, передача опыта или духовное наставничество. Совет: даже когда вокруг нет ни единой души или вас окружают исключительно друзья и единомышленники, не следует терять контроль над ситуацией. Будьте настороже, чтобы быть готовым в любой момент отразить атаку – на ваши убеждения и ваши жизненные ценности.

Отшельник – Семерка Жезлов

Весы – Тройка Жезлов – Рыцарь Мечей

Эта карта говорит о достижении долгожданной цели, о "сбыче мечт" и о ситуации, когда человек оказывается в растерянности от чуда, которое свершилось у него на глазах. Совет: когда то, чего вы так долго ждали, окажется на расстоянии вытянутой руки, не зависайте в состоянии наслаждения и созерцания, действуйте! Ваш ум должен быть острым, а голова холодной. Это не лучшее время для проявления эмоций и решения вопросов личной жизни. Активность – прежде всего. Сначала – главное, и лишь потом – всё остальное.

Тройка Жезлов – Рыцарь Мечей

Скорпион – Семерка Кубков – Восьмерка Денариев

В феврале у вас могут разбегаться глаза от массы возможностей, заманчивых предложений и просто красивых вещей в витринах магазинов. Вам может показаться, что получить всё желаемое можно легко и просто, не прилагая особых усилий. Но карта-совет говорит об обратном: только своим трудом, своей целеустремленностью и трудоспособностью вы добьетесь того, чего хотите. Засучив рукава, делайте свое дело, и вы будете щедро вознаграждены Небом и людьми.

Семерка Кубков – Восьмерка Денариев

Стрелец – Императрица – Десятка Денариев

Эта карта обещает здоровье, материальное благополучие, щедрые подарки судьбы и, возможно, прибавление в семействе. Совет: пусть ваша семья, ваши родные и близкие будут вам лучшей опорой. Ощущайте себя частью огромного генеалогического древа, ощущайте поддержку всех поколений вашей семьи – ушедших и ныне живущих. Организуйте семейный бизнес или станьте частью фамильной компании, если таковая имеется, и успех вам гарантирован.

Императрица – Десятка Денариев

Козерог – Туз Кубков – Сила

Туз Кубков – лучшая карта, посвященная романтике и любви. Она символизирует "причастие любви духовной" - совершенно особые отношения, благословленные самим Небом. Таким образом, февраль может пройти под знаком гармоничного взаимодействия с самым дорогим человеком на земле. Совет: эта любовь – особый дар. Обращайтесь с ним бережно, как с драгоценным сосудом. Не допускайте оскорблений, унижений, обвинений в адрес второй половинки. Если появится необходимость что-то подкорректировать, используйте "мягкую силу".

Туз Кубков – Сила

Водолей – Пятерка Денариев – Десятка Жезлов

В феврале у вас может возникнуть необходимость в дополнительном заработке, чтобы закрыть "дыры" в семейном бюджете или скопить средства для какого-то большого приобретения. Возможно, ради этого придется отказаться от небольших радостей жизни. Совет: несмотря на стремление как можно быстрее решить свои финансовые проблемы, не следует перенапрягаться и перерабатывать. Чрезмерная нагрузка только понизит работоспособность и спровоцирует стресс. Берегите себя, разумно чередуйте работу и отдых, и все вопросы будут благополучно решены.

Пятерка Денариев – Десятка Жезлов

Рыбы – Королева Денариев – Король Мечей

Вам выпала денежная карта, символизирующая женщину, которая умеет зарабатывать и строить эффективную команду. Деловой прагматичный подход в решении любой задачи принесет свои плоды. Совет: вашим главным советчиком должен стать ум, а не сердце. Постарайтесь абстрагироваться от эмоций, делайте ставку на анализ и здравый смысл, тщательно просчитывайте каждый свой шаг, и к концу месяца вы сможете подойти с хорошей прибылью – в прямом или в переносном смысле.

Королева Денариев – Король Мечей

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