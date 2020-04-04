Гороскоп Таро на 6-12 апреля: знаки Зодиака на карантине

Гороскоп по картам Таро на "карантинную" неделю с 6 по 12 апреля 2020 обещает общение в семейном кругу Львам, генеральную уборку Стрельцам и взрыв творческого потенциала Скорпионам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан на основе колоды Таро "Универсальный Ключ".

Овен – Верховная Жрица

Таро Универсальный Ключ, Верховная Жрица

Благодаря карантину вы, наконец-то, сможете заняться активностями, на которые раньше не хватало времени. Особенно эффективными будут духовные практики – медитация, йога и прочее, - а также чтение книг. На этой неделе может обостриться ваше "шестое чувство", ваша интуиция, и в каком-то смысле вы станете "экстрасенсом", который способен видеть истинную суть вещей.

Телец – Восьмерка Мечей

Таро Универсальный Ключ, 8 Мечей

Вы будете сидеть дома, как того и требуют правила карантина. Это может быть похоже на заточение, и найти себе развлечение будет нелегко. Вы привыкли к активному общению, но на этой неделе его придется свести практически к нулю. Но не расстраивайтесь. Это уникальная возможность потренировать свой ум, например, онлайн-курсами иностранного языка.

Близнецы – Повешенный

Таро Универсальный Ключ, Повешенный

На карте – человек, который… медитирует в такой неудобной позе. На этой неделе ваша активная деятельность практически остановится, и вы будете просто наблюдать за развитием событий – например, часто заходить на сайт OBOZREVATEL, чтобы узнать последние новости. Используйте эту паузу для построения новых амбициозных планов. Когда карантин закончится, вы будете полностью готовы к новым подвигам.

Рак – Тройка Кубков

Таро Универсальный Ключ, 3 Кубков

Вас ждет замечательная неделя релакса и наслаждения. Дома, в семейном кругу, не выходя на улицу, вы проведете множество приятных часов за общением с родными, за дегустацией вина и кулинарных изысков, за разговорами о временах, когда про коронавирус никто и не слышал. Отдохните и наберитесь сил. Эпидемия не вечна, как и этот неожиданный "отпуск".

Лев – Десятка Пентаклей

Таро Универсальный Ключ, 10 Пентаклей

Вам выпала "семейная" карта, на которой изображены несколько поколений. Это говорит о том, что на этой неделе тема семьи будет доминирующей для вас. Общение с родителями, бабушками и дедушками, теплые родственные беседы за чашкой чая. Возможно, речь пойдет о семейном бизнесе и новых планах по его развитию.

Дева – Паж Мечей

Таро Универсальный Ключ, Паж Мечей

На время карантина вы поставите перед собой большую цель – например, подтянуть английский язык. Но внешние обстоятельства постоянно будут вас отвлекать. Все друзья и подруги одновременно вспомнят о вас, меседжеры будут мелькать на экране телефона без остановки. Вдобавок еще и весна за окном будет соблазнять нарушить карантин. Держитесь. Сидите дома и постарайтесь использовать это время с пользой.

Весы – Семерка Жезлов

Таро Универсальный Ключ, 7 Жезлов

На этой неделе вам придется защищаться. Возможно, домашние подвергнут сомнению ваши убеждения и начнут заявлять, что ваше жизненное кредо в корне неверно. Не соглашайтесь, защищайте свои позиции. Возможно, предстоит отстаивать свои интересы на работе или в бизнесе. Но эта карта дает позитивный прогноз. Если вы будете активны, то победите.

Скорпион – Восьмерка Жезлов

Таро Универсальный Ключ, 8 Жезлов

Несмотря на карантин, неделя вам предстоит очень активная. Карта символизирует прорыв, взрыв, революцию в спящем инертном мире, и организуете ее именно вы! Творите, открывайте новые грани в себе и в мире, не бойтесь экспериментировать и идти против течения. Это оживит и обновит вас, мир заиграет новыми красками.

Стрелец – Смерть

Таро Универсальный Ключ, Смерть

Эта карта совсем не про смерть. Ее главная тема – тотальная, генеральная уборка своей жизни и своего жизненного пространства. Эту карантинную неделю Таро рекомендуют использовать для того чтобы избавиться от хлама в доме, от лишних килограммов в теле, от лишних людей в окружении. Чем лучше вы всё почистите, тем лучшие подарки судьбы заслужите.

Козерог – Справедливость

Таро Универсальный Ключ, Справедливость

На этой неделе вам предстоит отличить правду от лжи, защитить справедливость и свои интересы. В какие формы это выльется, не известно. Но главное, к чему призывают вас Таро – это руководствоваться принципом: "Сократ мне друг, но истина дороже". Будьте непредвзяты и беспристрастны, когда речь зайдет об оценке действий своей второй половинки, бизнес-партнера или шефа.

Водолей – Двойка Жезлов

Таро Универсальный Ключ, 2 Жезлов

В это карантинное время вы всерьез задумаетесь над тем, а что же дальше? Пройден большой путь, позади – множество достижений и побед. Не пора ли подумать о новых вершинах и великих целях? Ваша синица не выпорхнет из рук, но как насчет журавля в небе? Думайте. Времени для размышлений у вас будет предостаточно.

Рыбы – Четверка Кубков

Таро Универсальный Ключ, 4 Кубков

Таро обещают удивительно гармоничную неделю! Те, с кем вы проведете этот карантин, начиная детьми и заканчивая домашними питомцами, будут доставлять вам только радость, ничего, кроме радости. Все текущие бытовые вопросы будут решаться легко и просто, в доме будет царить полное согласие. Будут моменты, когда вы спросите себя: это ли не счастье?

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