Гороскоп Таро на 30 декабря – 5 января: кто заслужил рай

Гороскоп по картам Таро на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года обещает славу Близнецам, успех в бизнесе Ракам и любовь Овнам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан на основе колоды Таро "Универсальный ключ" художника-итальянца Давида Корси.

Овен – Двойка Кубков

Любовь, сильная привязанность, родство душ, гармоничные отношения с любимым человеком и с окружением. Высокая вероятность зачатия ребенка. Совет: если вы находитесь в конфликте с кем-либо и хотите его разрешить, сделайте это в последние дни уходящего года. На волне ожидания праздника и всеобщего веселья можно решить самые сложные проблемы.

Таро Универсальный ключ, 2 Кубков

Телец – Тройка Пентаклей

Достойное вознаграждение за профессионально выполненную работу. Повышение по карьерной лестнице. Рост профессионализма. Освоение новой специальности или навыка. Участие в тренингах. Совет: будьте немножко перфекционистом. Постарайтесь делать всё идеально, на высшем уровне, и люди непременно это заметят. Так вы укрепите свои позиции и добьетесь признания.

Таро Универсальный ключ, 3 Пентаклей

Близнецы – Шестерка Жезлов

Победа, триумф, признание заслуг, чествование, повышение вашего авторитета в глазах окружающих, выход на новую социальную ступень. Совет: оказавшись на вершине славы, постарайтесь не заразиться звездной болезнью. Помните, что слава – вещь приходящая. Главное – в любой ситуации, и триумфа, и поражения, оставаться человеком.

Таро Универсальный ключ, 6 Жезлов

Рак – Королева Пентаклей

Успех в бизнесе, удачное вложение капитала, успешное построение эффективной команды, хорошая прибыль, авторитет и уважение деловых партнеров. Совет: главная героиня карты – успешная, но одинокая бизнес-вумен. Если ваша карьера и работа становятся препятствием на пути к личному счастью, пересмотрите приоритеты.

Таро Универсальный ключ, Королева Пентаклей

Лев – Император

Полное владение ситуацией, непререкаемый авторитет, рычаги влияния и большие полномочия, уверенность в своих силах, готовность делиться своим опытом с другими. Совет: постарайтесь не использовать во вред данную вам власть. Не допускайте, чтобы в вашем характере проявились задатки деспота и самодура. Уважайте мнение тех, кто ниже вас по рангу или моложе.

Таро Универсальный ключ, Император

Дева – Шестерка Петнаклей

Безвозмездная помощь, оказанная вам или оказываемая вами, благотворительность, волонтерство, использование честно заработанных своим трудом капиталов на благие цели. Совет: если вы помогаете кому-то, постарайтесь, чтобы вам не сели на шею, не пользовались вашей добротой. Если помогают вам, не принимайте помощь как должное. Цените и благодарите своего благодетеля.

Таро Универсальный ключ, 6 Пентаклей

Весы – Умеренность

Разумный подход к решению задач, вынужденная или осознанная сдержанность в исполнении своих "хотелок", выздоровление, восстановление сил, возвращение к состоянию гармонии. Совет: не пытайтесь просчитать и выверять каждый свой шаг, каждое действие. Позвольте себе иногда принимать спонтанные решения, пусть и не слишком рациональные с точки зрения логики.

Таро Универсальный ключ, Умеренность

Скорпион – Семерка Жезлов

Борьба, в которой вы находитесь в выгодной позиции, необходимость отстаивать свои интересы, убеждения, взгляды, место под солнцем, наличие внутренних и внешних сил для победы. Совет: не уходите от противостояния, если оно неизбежно, примите вызов, верьте в свои силы и помощь Неба. Оно на вашей стороне.

Таро Универсальный ключ, 7 Жезлов

Стрелец – Шестерка Кубков

Приятные воспоминания о прошлом, ностальгия, попытка вернуть то, чего вернуть нельзя, уход от реального мира и погружение в иллюзии, умение радоваться малым вещам. Совет: перелистывая старый фотоальбом, пересматривая старый любимый фильм, общаясь с давним другом не забудьте вовремя перевернуть эту страницу. Не зависайте в прошлом надолго. Смотрите в будущее.

Таро Универсальный ключ, 6 Кубков

Козерог – Башня

Стремительные перемены, необходимость избавиться от чего-то достаточно ценного для вас, чтобы расчистить место для прекрасного нового, ощущение потери контроля над ситуацией. Совет: подобные вещи часто происходят с теми, кто бесконечно откладывает давно назревшие перемены. В результате само Небо подталкивает вас к ним. Примите всё с благодарностью. Скоро вы поймете: всё было к лучшему.

Таро Универсальный ключ, Башня

Водолей – Девятка Пентаклей

Благополучие, довольство жизнью, материальный достаток и процветание, достигнутые своими собственными усилиями, райский сад, созданный своими руками. Совет: постарайтесь не закапсулироваться в своем идеальном мире, где вы окружены идеальными предметами и людьми. Такая "золотая клетка" может оказаться тюрьмой. Свобода дороже.

Таро Универсальный ключ, 9 Пентаклей

Рыбы – Двойка Мечей

Непростой выбор, решение, которое принимается умом, а не сердцем, крайнее сосредоточение на проблеме, потеря ориентира, сомнения, опасения. Совет: если вам предстоит решить сложную задачу, откройте глаза – постарайтесь взглянуть на ситуацию такой, как она есть, и полностью принять ее. Далее прислушайтесь к тому, что говорит интуиция. В отличие от интеллекта, этот голос всегда прав.

Таро Универсальный ключ, 2 Мечей

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