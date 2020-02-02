Гороскоп Таро на 3-9 февраля: кто полюбит и кто загрустит

Гороскоп по картам Таро на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года обещает независимость Ракам, денежные поступления Скорпионам и уединение Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан при помощи колоды Таро "Универсальный Ключ" итальянского художника Давида Корси, основанной на классической системе Таро Уэйта.

Овен – 4 Денариев

Стремление сохранить "нажитое непосильным трудом", скопидомство, жадность. Умение сберечь и приумножить состояние. Совет: эта карта имеет как позитивное, так и негативное значение. Позитив в способности противостоять соблазнам, особенно в дни масштабных распродаж, в четком осознании цели накопления, в дисциплинированности. Негатив – преувеличение значения денег в жизни, нежелание расстаться даже с небольшой суммой и даже на невинные удовольствия. Таро рекомендуют сохранять баланс: не превращаться в транжиру, но и не копить до фанатизма.

Таро "Универсальный Ключ", 4 Денариев

Телец – 4 Кубков

Пресыщение, неудовлетворенность тем, что есть, отказ от возможностей, которые предоставляет судьба, застой, остановка, апатия. Совет: на этой неделе возможно разочарование и даже депрессия. Причем, объективных причин для этого не будет. Казалось бы, есть всё, что нужно для счастливой жизни, но ничего не приносит радости. Небо предлагает новые дары (рука с кубком), но нет желания их принять. Таро рекомендуют взять себя в руки, научиться проявлять благодарность и смело отправиться в новый путь, к новым вершинам. Благо, всё необходимое вам дано.

Таро "Универсальный Ключ", 4 Кубков

Близнецы – 5 Кубков

Печаль, депрессия, преувеличение значения проблем и приуменьшение значения подарков судьбы. Совет: на карте мужчина с горечью смотрит на пустые кубки, не замечая полных, которые стоят за его спиной. Таро советуют ценить то, что вам дано. Даже если кажется, что дано немного. Хандра и уныние еще никому не приносили пользы. Помните: капля камень точит. Сформулируйте амбициозную цель и начните постепенно, шаг за шагом, движение к ней. Вы сами удивитесь, насколько легко и быстро можно получить желаемое при условии терпения и настойчивости.

Таро "Универсальный Ключ", 5 Кубков

Рак – Королева Мечей

Стремление к независимости и идеальности, способность решить любую задачу посредством аналитического ума, развитый интеллект и креативность. Совет: эта карта может указывать на такие качества характера, как карьеризм и эгоизм. В то же время она – символ целеустремленности и веры в себя. Главное – соблюдать баланс. Двигаясь к цели, не оставлять за собой выжженную пустыню и трупы. Пусть блестящий ум соседствует с нежным любящим сердцем. Идеальное сочетание.

Таро "Универсальный Ключ", Королева Мечей

Лев – Рыцарь Кубков

Романтический спутник, возлюбленный или романтика как таковая. Доминирование чувства над разумом. Приятные эмоции, любовное сумасшествие. Совет: это классическая карта счастливой любви. Эта неделя может пройти под знаком нового романа или обновления чувств к существующему партнеру. Женщиина-Лев может повстречать мужчину, который будет заботиться о ней не хуже собственной матери. Таро рекомендуют трепетно относиться к этой любви, беречь ее и питать ответным чувством. Она того стоит.

Таро "Универсальный Ключ", Рыцарь Кубков

Дева – 9 Денариев

Довольство своим материальным положением, домом и окружением. Блага, заработанные своим трудом. Перфекционизм. Возможно – одиночество. Совет: Эта карта может указывать на "золотую клетку" - искусственно созданный идеальный мир, который отгорожен от мира реального непреступной стеной. Здесь как в раю, здесь никто не будет перечить, спорить, а тем более раздражать. Вокруг – только "правильные" люди. Но, возможно, эта стена скрывает от вас и настоящую любовь? Таро говорят о том, что иногда надо стать уязвимым, чтобы быть по-настоящему счастливым.

Таро "Универсальный Ключ", 9 Денариев

Весы – 10 Кубков

Семейное счастье, радость, удовлетворение. Гармоничные отношения с родными и близкими. Радужные перспективы. Иногда – идеализация, мечты, грезы. Совет: эта карта несет чрезвычайно позитивный смысл, поэтому неделя может быть наполнена исключительно позитивными событиями. Это символ удовлетворения на уровне сердца, на уровне души. Это символ уютного дома, "тихой гавани", где можно по-настоящему восстановиться и отдохнуть после сумасшедшего рабочего дня. И все же Таро рекомендуют не слишком отрываться от реальности и помнить, что слишком счастливое лицо может увеличить количество врагов. Не признавайтесь никому, что у вас всё замечательно.

Таро "Универсальный Ключ", 10 Кубков

Скорпион – Паж Денариев

Денежные известия или небольшие финансовые поступления. Планомерное движение по направлению к укреплению материального положения. Отсутствие препятствий на пути к цели. Совет: эта замечательная карта говорит о том, что на этой неделе вам следует действовать и предпринимать реальные смелые шаги. Горизонт чист, дорога прямая, небо безоблачно. Судьба предоставила вам всё необходимое для успеха. Теперь мяч на вашем поле. Вперед!

Таро "Универсальный Ключ", Паж Денариев

Стрелец – Солнце

Счастье, успех, достижение цели, победа, радость, в том числе связанная с детьми. Совет здесь давать бессмысленно. У вас уже всё есть. Можно только пожелать, чтобы этот прекрасный период белой полосы жизни продолжался бесконечно. Наслаждайтесь!

Таро "Универсальный Ключ", Солнце

Козерог – 8 Мечей

Ощущение связанности по рукам и ногам, потеря жизненных ориентиров и веры в свои силы. Враги – реальные или воображаемые. Совет: у главной героини завязаны глаза, она ограничена в движениях. Но никто не в состоянии связать ум – он свободен при любых обстоятельствах. Таро рекомендуют не преувеличивать возможности недоброжелателей и не преуменьшать свои, а также рассчитывать на помощь единомышленников и друзей. Кроме того, если ваши мотивы будут благородными, само Небо будет на вашей стороне.

Таро "Универсальный Ключ", 8 Мечей

Водолей – Отшельник

Стремление к уединению, добровольный уход от активного общения и активной деятельности. Осознание внутреннего потенциала. Духовное наставничество. Совет: если на этой неделе у вас день рождения и вы не любите шумных застолий, эта карта прекрасно поясняет ваше состояние и рекомендует взять отпуск и свести к минимуму все контакты. Для всех остальных Водолеев рекомендуется совершить небольшое путешествия в приятное место, где можно не думать ни о чем, а просто наслаждаться жизнью, восстанавливаться и набираться сил.

Таро "Универсальный Ключ", Отшельник

Рыбы – Колесница

Стремительное движение, перемены к лучшему, авторитет, карьерный рост, успех и признание. Совет: на этой неделе вам могут доверить чрезвычайно важную миссию. Вам будет казаться, что задача слишком сложна, что вы не справитесь. На самом деле это не так. Таро рекомендуют смело браться за дело. Вы не только проявите себя с самой лучшей стороны, но еще и приобретете славу в глазах окружающих. Что касается Фортуны, то она будет играть на вашей стороне.

Таро "Универсальный Ключ", Колесница

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