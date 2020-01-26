Гороскоп Таро на 27 января – 2 февраля: кого ждут деньги и слава

Гороскоп по картам Таро на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года обещает активные действия Тельцам, денежные накопления Весам и удовлетворение текущим состоянием дел Овнам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан на основе колоды Таро "Микеланджело", созданной по мотивам произведений великого итальянского живописца.

Овен – 9 Денариев

Полное удовлетворение своим состоянием и окружением. Благосостояние, достигнутое собственными усилиями. Успех в карьере и бизнесе. Совет: эта карта считается крайне позитивной и по-настоящему "денежной". Она обещает стабильное финансовое состояние и отсутствие проблем с ресурсами. Ее обратной стороной является то, что она может говорить о "золотой клетке", в которую человек заключил себя добровольно, о создании идеальных условий и отрыве от реальности. Если это действительно так, постарайтесь время от времени покидать эту "клетку" - выходить из зоны комфорта.

Таро Микеланджело, 9 Денариев

Телец – Колесница

Активная деятельность, движение в прямом или в переносном смысле, достижения, успех, повышение авторитета, уважение окружающих и награда за профессиональный труд. Совет: на этой неделе вам могут поручить чрезвычайно ответственное дело, с которым сможете справиться только вы. Смело беритесь за него – у вас все получится. Так вы станете неформальным лидером, заслужите уважение и приобретете новых сторонников и почитателей. Но, достигнув вершины, постарайтесь не допускать эгоизма и высокомерия.

Таро Микеланджело, Колесница

Близнецы – 10 Жезлов

Слишком большой объем работы, перегрузка – физическая или моральная, недостаток времени на самое необходимое, стресс, небольшое недомогание, снижение иммунитета. Совет: на этой неделе на вас может свалиться огромный объем задач. Может показаться, что это просто невозможно выполнить за отведенное время. И все же выход есть. Таро советуют частично делегировать полномочия – поручить выполнение части заданий кому-то другому. Список оставшихся задач пересмотреть и вычеркнуть те, которые не являются приоритетными. Кроме того, не пытайтесь использовать свое свободное время для подгонки "хвостов". Отдых необходим для полноценного восстановления сил.

Таро Микеланджело, 10 Жезлов

Рак – 3 Жезлов

Выбор дальнейшего пути, многовариантность, пауза накануне серьезного шага и больших перемен. Совет: на этой неделе вы можете оказаться перед необходимостью принимать судьбоносное решение. Например, заниматься одним бизнесом или другим, выбрать одного человека на роль спутника жизни или другого, поехать в одну страну или в другую. Но Таро говорят, что от вас потребуются не столько размышления на эти темы, сколько активные действия. Выбор необходимо сделать осознанно и быстро, чтобы не упустить благоприятный момент и не сбиться с правильного пути.

Таро Микеланджело, 3 Жезлов

Лев – 9 Жезлов

Прекрасные перспективы, огромные возможности, которые могут открыться совершенно неожиданно. Активность, приносящая результат, который превосходит все ожидания. Совет: слово-ключ этой карты – действие. На этой неделе вам нельзя расслабляться, нельзя почивать на лаврах, нельзя отвлекаться от своей главной цели. Именно в эти дни внезапно могут появиться дополнительные бонусы и просто подарки судьбы, которые сделают призрачную цель абсолютно реальной и достижимой. Главное – верить в свои силы и не останавливаться.

Таро Микеланджело, 9 Жезлов

Дева – Отшельник

Вынужденное или добровольное "отшельничество", стремление к уединению. Желание делиться с окружающими своими знаниями и опытом. Уход от действительности. Углубление в свой внутренний мир. Совет: иногда паузы в общении действительно необходимы. Они позволяют спокойно разобраться в ситуации и в своей роли в ней. Но если уход от мира продиктован обидой, это все же не лучший вариант. Таро рекомендуют помедитировать, помолиться или просто отдохнуть в приятном уединенном месте, а затем снова окунуться в этот безумный мир. Он не так уж плох. Вы скоро убедитесь в этом.

Таро Микеланджело, Отшельник

Весы – 4 Денариев

Чрезмерная обеспокоенность денежными вопросами, своим благосостоянием и размером банковского счета. Акцент на накоплении, а не на расходовании материальных благ. Совет: это карта скряги и скопидома. Но она имеет и позитивный аспект. Он состоит в том, что умение сохранить капитал – особый дар. В более широком смысле карта может говорить о стремлении сохранить то, что дорого для человека, например, своих любимых и родных людей. К негативному аспекту карты можно отнести тотальное нежелание делиться. В этом случае следует соблюдать баланс. В частности, иногда позволять себе небольшие траты, даже если они лишены смысла.

Таро Микеланджело, 4 Денариев

Скорпион – Паж Жезлов

Интересное приключение, путешествие, большая заинтересованность новой идеей, стремление осуществить мечту здесь и сейчас, недооценка опасностей и угроз. Совет: обратите внимание на гекона у ног главного героя. Он не видит его, он повернут в другую сторону, а между тем, это пресмыкающееся выглядит довольно подозрительно. На лице мужчины блаженная улыбка – он уже предвкушает что-то приятное. Таким образом, Таро рекомендуют внимательно изучить обстановку, оглядеться по сторонам, и только потом действовать. Впрочем, Скорпионы – люди не робкого десятка. Опасности, наоборот, могут добавить им азарта.

Таро Микеланджело, Паж Жезлов

Стрелец – 7 Мечей

Обман, мошенничество, предательство друга, подковерные игры за спиной, скрытые враги. Совет: на этой неделе вам следует проявлять особенную осторожность как с имуществом, так и со словами, которые вы произносите. Беспечность и легкомысленность могут стоить слишком дорого. Проверьте замки на прочность, установите сигнализацию, если это необходимо, отнесите наличку в банк. В разговоре с коллегами и даже друзьями не выдавайте лишнюю информацию. Помните, что говорят американские полицейские: "всё, что вы скажете, может быть использовано против вас".

Таро Микеланджело, 7 Мечей

Козерог – Высший Суд

Юридические вопросы, судебные заседания. Осуждение и прощение. "Разбор полетов" и вознаграждение. Совет: эта карта очень неоднозначна. На ней изображена сцена "последнего суда", когда "ангел вострубил и мертвые восстали из могил". Она может проигрываться в самых разных аспектах. Это может быть прощение всех долгов – денежных и моральных, поскольку в библейском сюжете говорится именно об этом. Но может означать и ситуацию пристального внимания к вашим действиям и словам. Если вы почувствуете, что ваша жизнь – у всех на виду, ведите себя примерным образом.

Таро Микеланджело, Высший Суд

Водолей – Королева Денариев

Деловая женщина, бизнес-вумен. Успех в делах, финансовое благополучие, удачные вложения, эффективная команда. Совет: на этой неделе вы можете добиться прекрасных результатов и продвинуться по карьерной лестнице, но не столько благодаря собственным усилиям, сколько благодаря умению взаимодействовать с коллегами и единомышленниками. Даже самый амбициозный проект будет вам по плечу. Отрицательной стороной карты является то, что она символизирует женщину, которая пожертвовала личной жизнью ради карьеры. Таро советуют не допускать этого и соблюдать баланс.

Таро Микеланджело, Королева Денариев

Рыбы – 8 Мечей

Ощущение связанности по рукам и ногам, небольшое недомогание, вынужденная изоляция, неуверенность, сомнения. Совет: в эти дни по каким-то причинам вам может показаться, что весь мир ополчился против вас. Что враги слишком сильны, а друзья слишком слабы. Что вы не совсем понимаете, что происходит вокруг. На самом деле это не совсем так. Нужно просто "снять повязку с глаз" и взглянуть на ситуацию непредвзято. Где они, враги? Их нет. Они сбежали, оставив свое оружие.

Таро Микеланджело, 8 Мечей

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