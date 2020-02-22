Гороскоп Таро на 24 февраля – 1 марта: кто получит власть

Гороскоп по картам Таро на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года обещает застолье Овнам и Козерогам, тотальную романтику Скорпионам и победу Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан при помощи колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти, основанной на классической системе Таро Уэйта.

Овен - Тройка Кубков

Праздник, торжество, застолье. Успех команды единомышленников. Эта карта обещает легкую неделю, наполненную положительными эмоциями. После напряженного труда вы, наконец, получите возможность передохнуть и почить на лаврах. Непринужденное общение с друзьями и единомышленниками в неформальной обстановке или присутствие на торжествах и официальных мероприятиях – все это может символизировать эта карта. Совет: постарайтесь обзавестись полезными связями на встречах без галстуков, но не будьте слишком откровенны с малознакомыми людьми.

Таро Снов, 3 Кубков

Телец - Император

Власть, большие полномочия, авторитет. Осуществление мечты благодаря собственным усилиям и талантам. Эта карта говорит о том, что на этой неделе вам могут быть предоставлены дополнительные рычаги влияния на ситуацию. Вы сможете если и не перевернуть мир, но добиться желаемых перемен в своей жизни и в окружении. Таро советуют смело браться за сложные задачи, верить в свои силы и вести за собой. Поверьте, вы знаете и умеете намного больше, чем вам кажется.

Таро Снов, Император

Близнецы - Семерка Кубков

Искушение, соблазн, потеря ориентиров, богатство выбора. Значение этой карты можно выразить в одной фразе: "глаза разбегаются". На этой неделе перед вами может открыться множество перспектив, поступит масса заманчивых предложений, перед которыми будет трудно устоять. Вы будете склонны полагаться на чувства, а не на ум, поэтому повышается опасность совершения необдуманных шагов. Таро рекомендуют трезво взвешивать все "за" и "против" и из множества вариантов выбрать один – самый оптимальный.

Таро Снов, 7 Кубков

Рак - Шестерка Мечей

Переход, транзит, смена обстановки, путешествие, вынужденное бегство от обстоятельств. Эти дни могут быть связаны с большими переменами. Например, если вам давно надоела квартира, в которой вы живете, может быть принято решение о переезде. Если рабочий коллектив стал невыносим, возможна смена работы. Если родная страна стала не в радость – примете решение об эмиграции. Карта может указывать и на перемены в переносном смысле слова, например, на радикальную смену отношения к чему-либо. Совет: в этот ответственный период держитесь за свою семью и любимого человека. Они станут вашим якорем во время "штормов".

Таро Снов, 6 Мечей

Лев - Рыцарь Жезлов

Активные действия, сильное устремление, жажда перемен. Эта карта обещает очень активную неделю. Активность может быть связана как с необходимостью отстаивать свои интересы и место под солнцем, так и с желанием совершить прогресс и достичь большой цели. Это карта непосед, людей предприимчивых и сильных. Таро рекомендуют воспользоваться возможностями, которые вам будут даны, и не сидеть сложа руки. Помните, что даже небольшой шаг приближает к цели.

Таро Снов, Рыцарь Жезлов

Дева - Королева Монет

Материнская забота о доме, семье, детях и окружающем пространстве. Гармонизация отношений. Эта карта символизирует домашний уют и тех, кто его создает. Неделя прекрасно подойдет для обустройства жилища, для закладки сада, для небольшого ремонта в доме, пересадки комнатных растений, шитья штор или чего-то подобного. Улучшайте качество своей жизни, ее "декорации", чтобы наслаждаться каждым мгновением, проведенным с теми, кого вы любите.

Таро Снов, Королева Монет

Весы - Двойка Монет

Выбор направления, движение к цели, отсутствие препятствий, радужные перспективы. Эта карта говорит о том, что цель, к которой вы стремились очень долго, наконец, совсем близка. Осталось сделать совсем немного. Никаких препятствий на горизонте не видно, но в конце пути предстоит ответить на последний вопрос: чего именно вы хотите. Но, какой бы ответ ни был дан, все варианты хороши. Вы ничем не рискуете.

Таро Снов, 2 Монет

Скорпион - Влюбленные

Любовь, романтика, сексуальные отношения с любимым человеком, взаимопонимание. Это одна из самых романтических карт колоды. Она обещает неделю, которая пройдет под знаком нежных чувств и ярких эмоций от общения с тем, кто вам небезразличен. Притяжение тел и душ, желание делиться своими переживаниями, поддержка и полное принятие партнера – всё это обещают Таро в эти 7 дней. Новое знакомство, которое завяжется на этой неделе, обещает отношения особого качества.

Таро Снов, Влюбленные

Стрелец - Четверка Жезлов

Новые неожиданные возможности, подарок Судьбы, выход на новый уровень. На карте изображен сказочный лес. Сквозь густые заросли пробивается свет, который исходит из огромных ворот. Эти врата – врата судьбы, которые вам предстоит открыть. За ними – лучшее будущее. Таро советуют не бояться сделать шаг ему навстречу. Какими бы неблагоприятными ни были обстоятельства, чем бы вас ни пугали, смело идите вперед. Только ваша собственная душа знает правильное направление. Доверьтесь ей.

Таро Снов, 4 Жезлов

Козерог - Девятка Кубков

Вечеринка, застолье, релакс, общение с друзьями, семейный праздник, ничегонеделание. На карте изображен бог виноделия Бахус – слегка пьяный и довольный жизнью. Подобное состояние Таро обещают на этой неделе и вам. Ее центральным событием может стать какое-то торжество или просто встреча старых друзей с напитками и закуской. Это символ игнорирования проблем и наслаждения жизнью как таковой. Совет Таро таков: отдыхайте и развлекайтесь, но не зависайте в этом состоянии слишком надолго. Жизнь не может состоять из одних только праздников.

Таро Снов, 9 Кубков

Водолей - Восьмерка Монет

Материальное благосостояние, полученное благодаря своему труду. Эта карта иллюстрирует пословицу: "Каждый человек – кузнец своего счастья". Если вы хотите чего-то достичь, просто действуйте. Каждый день делайте хотя бы что-то – шаг или полшага – по направлению к цели. И рано или поздно вы ее достигнете. Эта карта – символ поступательного движения к мечте, а также упорства, настойчивости и целеустремленности. Проявите эти качества, и задача не покажется вам слишком трудной.

Таро Снов, 8 Монет

Рыбы - Туз Мечей

Смелое решение, радикальное изменение ситуации, прорыв, победа. На этой карте изображена древнеримская богиня мудрости Минерва. Ее тело представляет собой острый меч, которым она разрубает все "гордиевы узлы". На этой неделе Таро призывают вас к серьезному ответственному шагу. Само Небо дает вам уникальную возможность справиться с непростой ситуацией, "обнулиться" и начать жизнь с чистого листа – без прежних ошибок и заблуждений.

Таро Снов, Туз Мечей

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