Гороскоп Таро на 23-29 декабря: кого ждет дорога

Гороскоп по картам Таро на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года предостерегает Тельцов, Раков и Козерогов и обещает приятные моменты Львам, Весам и Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан на основе знаменитого итальянского оракула "La Vera Sibilla Italiana", чрезвычайно популярного в Европе в XIX веке.

Овен

Donna Maritata

Замужняя женщина

Семейное уютное гнездышко, любящая заботливая жена, мир и гармония в доме. Совет: уделяйте больше внимания родным и любимым людям, проводите с ними больше свободного времени, балуйте простыми и милыми подарками. И не забывайте благодарить Бога и судьбу за то, что имеете.

Телец

La Nemica

Враг

Тайный враг, женщина, которая завидует вашим успехам на работе или в личной жизни. Совет: будьте осторожны с людьми в вашем окружении, которые кажутся милыми и доброжелательными, но могут преследовать цели подсидеть и занять ваше место. И поменьше откровенничайте.

Близнецы

Sospiri

Вздохи

Тоска по чему-то недостижимому, мечты о том, что трудно получить, воспоминания о любимом человеке, который далеко. Совет: если вас будут посещать подобные мысли, постарайтесь не зацикливаться на них. Смело и с оптимизмом смотрите в будущее. В конце концов, скоро Новый год, начните его с чистого листа.

Рак

Il Nemico

Враг

Недоброжелатель, который не скрывает своего негативного отношения к вам, вступает с вами в конфронтацию, вызывает на "дуэль", во всем соревнуется с вами. Совет: примите вызов. Докажите всем врагам и миру, что вы заслуживаете то, что имеете. Кроме того, честная борьба сделает вас сильнее и добавит авторитета в глазах окружающих.

Лев

Allegrezza al Cuore

Радость сердца

Гармоничное взаимодействие в команде, довольство результатами труда, празднование достижений. Совет: позвольте себе небольшую паузу. Насладитесь общением с людьми, которые вам приятны, поблагодарите их за сотрудничество и поделитесь своим счастьем с теми, кому его недостает.

Дева

Dottore

Врач

Небольшое недомогание или вынужденное ограничение в перемещении. Помощь авторитетного человека, который позволит справиться с проблемой. Совет: обратите внимание на состояние здоровья, предпринимайте профилактические меры. Прислушивайтесь к словам людей, которым вы доверяете.

Весы

Bambino

Ребенок

Чистая радость, довольство жизнью, отдых, безмятежность. Совет: не воспринимайте жизнь слишком серьезно. Постарайтесь взглянуть на нее глазами ребенка, который умеет радоваться самым незначительным вещам. Карта может указывать и на зачатие.

Скорпион

Viaggio

Путешествие

Путь, перемещение на близкое или далекое расстояние, виртуальная или реальная смена локации, новые приятные впечатления. Совет: если вы планировали совершить поездку, отбросьте все сомнения. Она пройдет замечательно. И не сидите дома. Активность пойдет вам на пользу.

Стрелец

Dispiacere

Огорчение

Новость, которая может испортить настроение, неожиданный поворот событий, ситуация, которая развивается не по плану. Совет: если что-то идет не по плану, просто скорректируйте план. И помните пословицу: "Не спешите огорчаться, если вы опоздали на корабль. Возможно, вы опоздали на "Титаник".

Козерог

Il Ladro

Вор

Воровство, материальные потери, убыток. Совет: на этой неделе уделите особое внимание сохранности материальных ценностей. Перед тем, как уехать на праздники, внимательно проверьте, перекрыта ли газ и вода, надежно ли спрятаны ценные вещи. Разумные меры предосторожности помогут избежать проблем.

Водолей

Letterato

Писатель

Творческое вдохновение, писательство, идеи для новых сюжетов, интересное проведение времени. Совет: если вы имеете отношение к литературной деятельности, начните писать новую книгу. Если нет – просто "зависните" с интересной и полезной книгой. Потраченное время принесет пользу.

Рыбы

L’Amica

Подруга

Доброжелатель, хорошая знакомая, человек, которому можно всецело доверять. Совет: рядом с вами есть человек, который готов поддержать и помочь. Верьте в то, что он искренне желает вам добра, и полностью полагайтесь на его помощь.

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