Гороскоп Таро на 17-23 февраля: кому светят деньги

Гороскоп по картам Таро на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года обещает счастье в семье Львам, активные действия Девам и новую любовь Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан при помощи колоды Таро "Универсальный Ключ" итальянского художника Давида Корси, основанной на классической системе Таро Уэйта.

Овен – Рыцарь Мечей

Активные действия, стремление к независимости, серьезный прорыв. Эта неделя будет богатой на события и решения. Появится возможность разрубить гордиев узел, выйти из сложной ситуации и существенно продвинуться на пути к цели. Карта очень позитивна, но лишь при условии, что вы не будете сидеть сложа руки. Романтические вопросы следует отложить. Вас ничто не должно отвлекать от самого главного.

Таро "Универсальный Ключ", Рыцарь Мечей

Телец – Тройка Жезлов

Близость цели, окончание трудного этапа, реализация самых амбициозных целей. В эти дни ваша мечта может оказаться на расстоянии вытянутой руки. Следует сделать лишь последний шаг, чтобы она полностью материализовалась. Перед вами могут открыться новые горизонты и возможности. Главное – верить в свои силы и не пренебрегать помощью тех, кто желает вам добра.

Таро "Универсальный Ключ", 3 Жезлов

Близнецы – Шестерка Денариев

Благотворительность, помощь нуждающимся, волонтерство. На этой неделе тема оказания помощи (скорее всего, материальной) может выйти на первый план. Поддержку могут давать вам или, наоборот, в роли благодетеля будете выступать вы. Делиться с теми, кто в нужнее – благородное занятие, которое приносит плюсы в карму. Единственный совет: постарайтесь не злоупотреблять добротой других людей и не помогать тем, кто не способен ее оценить.

Таро "Универсальный Ключ", 6 Денариев

Рак – Девятка Денариев

Роскошь, богатство, райское уютное гнездышко, созданное своими руками. Это период довольства жизнью, собой и своим окружением. Материальных проблем на горизонте нет. Всё будет складываться так, как вы хотите, в соответствии с планами и расчетами. Но позвольте Судьбе вмешаться в процесс, допустите элемент неожиданности и спонтанности, рискните выйти из зоны комфорта, чтобы увидеть новые краски жизни.

Таро "Универсальный Ключ", 9 Денариев

Лев – Десятка Денариев

Устойчивое материальное положение семьи, успешный семейный бизнес, надежная финансовая "подушка безопасности". На этой неделе может активизироваться взаимодействие с родственниками всех поколений. Возможно открытие семейного бизнеса или начало работы в компании, в основе которой лежит семейный капитал. Таро рекомендуют уважать традиции рода и полагаться на его поддержку.

Таро "Универсальный Ключ", 10 Денариев

Дева – Туз Жезлов

Активные действия, импульс к преобразованиям и переменам. Это одна из самых динамических карт колоды Таро, поэтому в эти дни вам будет не до отдыха. Но карта также символизирует помощь Неба. Поэтому любые начинания уже на старте будут обречены на успех. Главное – не бояться ломать стереотипы, в том числе собственные, пошатнуть устои, позволить новому войти в вашу жизнь, мечтать о великом и строить наполеоновские планы.

Таро "Универсальный Ключ", Туз Жезлов

Весы – Королева Денариев

Прагматичный подход к решению любой задачи, успех в бизнесе и управлении. В эти дни вы получите возможность проявить свои лучшие организаторские способности, умение зарабатывать большие деньги. Могут поступить интересные бизнес-предложения, в том числе об открытии собственного дела. Рассматривайте всё, будьте готовы к смелым экспериментам и действуйте. Единственный совет – сделайте так, чтобы бизнес и карьера не стали препятствием для вашей счастливой семейной жизни.

Таро "Универсальный Ключ", Королева Денариев

Скорпион – Десятка Жезлов

Перегрузка, дедлайн, утомление, стресс. На этой неделе на вас могут навалить слишком много работы, с которой вам будет очень трудно справиться. Или вы сами взвалите на себя непосильный груз задач. Таро рекомендуют разрулить ситуацию и поберечь себя. Всего не переделать. Определите приоритетные задачи и сконцентрируйтесь на них, а остальные отложите на потом. Что-то доверьте надежным людям. По вечерам позволяйте себе релакс и хорошенько высыпайтесь.

Таро "Универсальный Ключ", 10 Жезлов

Стрелец – Король Денариев

Деньги, деньги и еще раз деньги. Эта карта символизирует большие финансовые поступления и успешный бизнес. На этой неделе вы можете проявить свои лучшие деловые качества и серьезно укрепить свои тылы. Девиз этих дней – прагматизм. Не верьте никому, если речь идет о заработке. Проверяйте каждый документ, который подписываете. Торгуйтесь до конца, не сдавайте позиций, когда речь идет о ваших интересах.

Таро "Универсальный Ключ", Король Денариев

Козерог – Пятерка Мечей

Победа в битве, проигрыш в войне. Возможно – разочарование и неудовлетворение результатами своей деятельности. На этой неделе вы можете добиться того, к чему давно стремились. Но при ближайшем рассмотрении выяснится, что цена, которую вы заплатили, слишком высока, а приз не так уж ценен. Таро рекомендуют оценивать ситуацию со стороны и быть готовым уступить в малом, чтобы получить большое.

Таро "Универсальный Ключ", 5 Мечей

Водолей – Паж Кубков

Признание в любви или "известие" от тайного поклонника. Первое свидание или любовная переписка. Эта неделя может запомниться событием, касающимся дел сердечных. Этот Паж – символ искреннего чувства, которое может быть предложено вам. Примите этот дар. Пусть логика, прагматизм и здравый смысл не убьют то чистое, светлое и очень хрупкое, что приходит в вашу жизнь.

Таро "Универсальный Ключ", Паж Кубков

Рыбы – Рыцарь Кубков

Романтика, новый возлюбленный или возлюбленная или новая жизнь прежних отношений. Карта обещает неделю, наполненную прекрасными и иррациональными вещами – чувствами, чувственностью, любовью. Союз, который может родиться в эти дни, будет чрезвычайно гармоничным. Несмотря на то, что День святого Валентина прошел, ваши лучшие романтические встречи еще впереди. Таро советуют пуститься в новое приключение и не бояться потерять голову.

Таро "Универсальный Ключ", Рыцарь Кубков

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