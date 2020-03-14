Гороскоп Таро на 16-22 марта: кого ждет успех

Гороскоп по картам Таро на неделю с 16 по 22 марта 2020 года обещает романтику Овнам, Ракам, Львам и успехи на деловом поприще Весам, Скорпионам и Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан при помощи колоды "Таро Тота" известного британского мистика Алистера Кроули.

Овен – Двойка Кубков (Любовь)

Взаимная любовь, сильное чувство, романтика. Эта карта - одна из самых позитивных в колоде Таро. Она говорит о том, что в личной жизни, наконец, всё наладится самым лучшим образом. Рядом окажется человек, которого можно назвать своей второй половинкой. С ним можно разделить всё – и плохое, и хорошее, ему можно доверить самые большие секреты и быть уверенным в том, что он не подведет.

Таро Тота, 2 Кубков

Телец – Восьмерка Кубков (Праздность)

Праздность, застой, отсутствие движения. На этой неделе Таро обещают вам чрезвычайно спокойный период и отсутствие каких-либо значимых событий. Возможно, из-за карантина? Эта неожиданная пауза вам не понравится, и все же постарайтесь использовать ее эффективно. Например, начните новый курс изучения иностранного языка (разумеется, только онлайн), научитесь готовить какое-то экзотическое блюдо или прочтите книгу, которая давно пылится на полке и ждет своего часа.

Таро Тота, 8 Кубков

Близнецы – Сила (Вожделение)

Вожделение, творчество, секс, страсть. В классическом Таро эта карта не столь агрессивна – она символизирует победу над своими слабостями. Здесь же карта обещает по-настоящему бурную неделю, наполненную чувством и чувственностью, желаниями плоти и их удовлетворением. Карты советуют вам использовать эту взрывную энергию в мирных, созидательных целях – для творчества и преобразования своей жизни.

Таро Тота, Сила

Рак – Туз Кубков

Жертвенная любовь, способность отдавать, сильный импульс к переменам в личной жизни. Эта карта символизирует всплеск эмоций, сильное романтическое увлечение и новое дыхание там, где, казалось, сил уже не осталось. На этой неделе сам ход событий может открыть перед вами новые возможности. Возможно, от вас даже не потребуется никаких усилий. Совет Таро – просто входите в те двери, которые будут открыты для вас, и сами будьте открыты миру.

Таро Тота, Туз Кубков

Лев – Королева Кубков

Чувствительность, эмоциональность, внутренняя красота. Эта карта говорит о том, что на этой неделе вам следует смело проявлять свои чувства и делиться переживаниями. Главное – "не метать бисер перед свиньями", делиться только с теми, кто принимает вас такой (таким), как вы есть, без осуждения или зависти. В эти дни у вас может появиться новый хороший друг, общение с которым принесет массу приятных минут.

Таро Тота, Королева Кубков

Дева – Восьмерка Мечей (Вмешательство)

Вмешательство, беспокойство, сложный выбор. На этой неделе самым большим врагом для вас будете вы сами. Голова будет забита тревожными мыслями (из-за эпидемии коронавируса?) и будет казаться, что проблем слишком много. Стремление быстро решить все проблемы – реальные и надуманные – будет главным тормозом к решению. Необходимо набраться терпения и успокоиться. Пусть всё идет своим чередом. Невозможно контролировать всё. Есть вещи, которые просто надо принять и которым просто позволить быть.

Таро Тота, 8 Мечей

Весы – Рыцарь Жезлов

Энергия, движение, проявление чувств. Эта карта говорит о том, что, несмотря на коронавирус и карантин, неделя у вас будет очень активной. Речь идет, прежде всего, о проявлении своего внутреннего потенциала. В эти дни вы получите уникальные возможности для этого и почувствуете, что способны на очень многое, если не на всё. Проявление чувств может быть вознаграждено большим ответным чувством, а проявление деловых качеств может привести к карьерному росту.

Таро Тота, Рыцарь Жезлов

Скорпион – Тройка Пентаклей (Работа)

Работа, обязанности, заработок. Эта карта говорит о том, что вам необходимо принимать самое активное участие в том, что происходит вокруг вас. Дать событиям развиваться своим чередом – можно, но не сейчас. Необходимо направлять и корректировать процесс своими руками, вмешиваться в него, лепить свое будущее по своему усмотрению. Если в эти дни вы будете действовать правильно, вы сможете заложить фундамент будущего счастья и процветания.

Таро Тота, 3 Пентаклей

Стрелец – Четверка Жезлов (Завершение)

Завершение, единство, достижение цели. На этой неделе процесс, который занимал долгое время, может, наконец, благополучно завершиться. Все пазлы окажутся на своем месте, и перед вами предстанет прекрасна картина. Противоречия будут преодолены, острые углы сглажены, конфликты забудутся. Это "колесо" завертится в правильном направлении. Таро советуют использовать этот благоприятный импульс не только для реализации своих целей, но и для поддержки любимых и дорогих людей.

Таро Тота, 4 Жезлов

Козерог – Десятка Кубков (Насыщение)

Насыщение, удовлетворение, гармония. Карта говорит о том, что вы будете щедро делиться любовью, радостью и другими дарами, которые получили. Чаша чувств переполнена, они изливаются из нее на весь окружающий мир и делают его прекрасным. Таро советуют просто позволить происходить этому процессу, довериться судьбе и плыть по течению. В этот раз оно несет вас в правильном направлении.

Таро Тота, 10 Кубков

Водолей – Рыцарь Кубков

Устремление, страсть, трансформация. Эта неделя может принести много возможностей для выхода на новый уровень личностной эволюции и для переосмысления, в частности, сексуального аспекта своей жизни. Таро советуют честно и непредвзято взглянуть на свои самые "неприличные" желания, принять их как часть своей природы, а затем преобразовать во что-то более эволюционное и более чистое. Такая духовная практика расширит сознание и добавит еще одну степень свободы.

Таро Тота, Рыцарь Кубков

Рыбы – Восьмерка Пентаклей (Благоразумие)

Благоразумие, внутреннее и внешнее богатство, развитие. Этот период может быть связан с обретением гармонии – во взаимоотношениях с собой и с внешним миром. Сюда же можно отнести такой частный случай восстановления гармонии как исцеление. Все позитивные преобразования будут происходить сами собой, без вашего вмешательства – так же, как зима сменяется весной. Ваша задача – лишь обеспечить их пищей, энергией, ресурсами и защитой.

Таро Тота, 8 Пентаклей

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