Гороскоп Таро на 13-19 января: кто рискует напиться

Гороскоп по картам Таро на неделю с 13 по 19 января 2020 года обещает счастливые дни Близнецам, вечеринку Ракам и новое путешествие Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан на основе колоды Таро "Универсальный ключ" художника-итальянца Давида Корси.

Овен – Пятерка Денариев

Временные материальные трудности или отсутствие разумного баланса между доходами и расходами. Необходимость отказа от небольших радостей. Нехватка веры и духовности. Совет: на этой неделе Таро предлагают вам проанализировать текущую финансовую ситуацию. Возможно, вы потратили на праздники чуть больше, чем могли себе позволить. Но ситуация поправима. Уже к концу недели баланс будет восстановлен. Главное – не поддаваться новым искушениям.

Таро Универсальный Ключ, 4 Денариев

Телец – Звезда

Окончание черной полосы, ожидание позитивных перемен, лучшие надежды, которые оправдаются, обновление. Совет: эта прекрасная карта напоминает о том, что самая темная ночь перед рассветом. Даже если вам кажется, что весь мир ополчился против вас, помните: нужно просто немного подождать. Ваш рассвет вот-вот наступит.

Таро Универсальный Ключ, Звезда

Близнецы – Солнце

Счастье, радость, удовлетворение, здоровье, деньги, любовь. Совет: эта карта считается одной из самых позитивных в колоде. Таро обещают просто великолепную неделю – во всех отношениях. Переживая минуты счастья и радости, не забывайте делиться ими с окружающими – с теми, кто вам дорог, и с теми, кому очень нужна моральная поддержка.

Таро Универсальный Ключ, Солнце

Рак – Девятка Кубков

Праздное времяпрепровождение, вечеринка, выпивка, веселье, релакс, приятное неформальное общение, чревоугодие. Совет: на этой неделе вы можете оказаться на каком-то праздничном мероприятии – день рождения, свадьба, юбилей или что-то еще. Вы можете выступать в роли хозяина или в роли гостя. Таро рекомендуют использовать это общение для налаживания полезных связей, не слишком напиваться и быть способным быстро вернуться в строй, если того будут требовать обстоятельства.

Таро Универсальный Ключ, 9 Кубков

Лев – Император

Власть, авторитет, большие полномочия, уважение, лидирующая роль, иногда – деспотизм. Совет: на этой неделе вас могут признать настоящим профессионалом или человеком, который способен справиться с проблемой. И вы действительно будете способны оправдать такие ожидания. Главное – вера в свои силы, целеустремленность. Поменьше оглядывайтесь на чужое мнение и не допускайте жесткости в общении с теми, кто зависит от ваших решений.

Таро Универсальный Ключ, Император

Дева – Шут

Новое путешествия (в прямом или в переносном смысле), начало нового важного этапа жизни, светлые надежды, импульс к преобразованиям. Совет: на этой неделе вы можете вдохновиться грандиозной идеей. Ее реализация потребует немало сил, терпения и времени. И всё же игра стоит свеч! Результат, которого вы достигнете, даст вам право с гордостью сказать: да, я сделал это!

Таро Универсальный Ключ, Шут

Весы – Туз Жезлов

Импульс к действию, прорыв, активные шаги по направлению к новой цели, революция, масштабные перемены, инициатором которых станете вы сами. Совет: неделя обещает быть очень активной. Благодаря своим усилиям, а также помощи Неба, которую обещает эта карта, вам удастся достичь невероятных результатов. Обращайте внимание на все деловые предложения, которые будут поступать в эти дни. Они могут показывать путь к успеху и процветанию.

Таро Универсальный Ключ, Туз Жезлов

Скорпион – Луна

Иллюзии, наваждение, обман, неясные перспективы. Всплеск чувства и чувственности. Обострение "пятого чувства", подсказки подсознания. Совет: эта карта трактуется достаточно неоднозначно, поскольку может указывать на опасность принятия непродуманных решений и замешательства. Таро рекомендуют прислушиваться к голосу интуиции, который в эти дни будет особенно хорошо слышим. Обращайте внимание и на "знаки" - они могут рассказать о многом.

Таро Универсальный Ключ, Луна

Стрелец – Верховная Жрица

Тайна, вопрос, на который нельзя найти ответ, приглашение во внутренний мир, в мир духовности и медитации. Совет: Таро рекомендуют на этой неделе проявлять активность не столько внешнюю, сколько внутреннюю. Они советуют отправиться во внутреннее путешествие и найти внутри своего сердца ответы на все вопросы, которые долгое время волнуют вас. Благоприятны любые духовные практики.

Таро Универсальный Ключ, Верховная Жрица

Козерог – Повешенный

Невмешательство в происходящее, позиция наблюдателя, отсутствие возможностей для активных действий, временная приостановка какого-то процесса. Совет: если вы никак не можете повлиять на ситуацию, просто взгляните на нее со стороны. Этот опыт наблюдателя дан вам не случайно. Возможно, находясь в гуще событий, вы не замечали чего-то очень важного. Важное можно увидеть только, находясь вне процесса, абстрагируясь от него и его результата.

Таро Универсальный Ключ, Повешенный

Водолей – Двойка Мечей

Сложный выбор между двумя практически равноценными вариантами, ощущение потери почвы под ногами, слишком большие надежды на способности интеллекта. Совет: карта говорит о том, что ум способен решить далеко не каждую проблему. Чтобы увидеть океан и луну, девушке нужно снять повязку с глаз и обернуться. Таро предлагают пользоваться не только рассудком, но и другими способами получения информации, в частности, интуицией и внутренним чувством.

Таро Универсальный Ключ, 2 Мечей

Рыбы – Справедливость

Честное разрешение споров, выяснение правды, расстановка точек над "i", судебные заседания, юридические вопросы. Совет: на этой неделе вы можете столкнуться с необходимостью принять не слишком приятное, но справедливое решение. "Сократ мне друг, но истина дороже" - станет вашим девизом. И все же Таро советуют не переборщить с непредвзятостью, иначе вы можете потерять расположение близких людей.

Таро Универсальный Ключ, Справедливость

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