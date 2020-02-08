Гороскоп Таро на 10-16 февраля: кто совершит подвиг

Гороскоп по картам Таро на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года обещает активные действия Овнам, ожидание "урожая" Весам и романтическую неделю Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю. Он сделан при помощи колоды Таро "Универсальный Ключ" итальянского художника Давида Корси, основанной на классической системе Таро Уэйта.

Овен – Рыцарь Мечей

Активные действия, решительные шаги, достижение цели благодаря собственным усилиям, избыток энергии и сил. Совет: эта карта обещает чрезвычайно насыщенную неделю, полную возможностей для реализации самых амбициозных планов. Используйте их на 100%, не упускайте уникальных возможностей, но постарайтесь сделать так, чтобы от ваших активных действий никто не пострадал. Романтические дела также придется на время отложить – вам будет просто не до этого.

Таро "Универсальный Ключ", Рыцарь Мечей

Телец – Пятерка Мечей

Победа в битве и проигрыш в войне. Возможно, неудовлетворенность плодами труда. Сомнения в правильности выбранного пути. Совет: эта карта говорит о кризисе, но кризисе, который ведет к пересмотру ценностей, восстановлению утраченного баланса и началу новой светлой полосы жизни. Таро рекомендуют взглянуть на то, что происходит в вашей жизни, со стороны, непредвзятым взглядом, не зацикливаться на мелочах и увидеть то главное, ради чего вы делаете то, что делаете. Иногда лучше чем-то пожертвовать и проиграть в малом, чтобы выиграть в большом.

Таро "Универсальный Ключ", 5 Мечей

Близнецы – Королева Мечей

Стремление к независимости и совершенству, острый ум, хладнокровие, эффективное разрешение всех сложных вопросов. Совет: на этой неделе у вас может появиться желание стать идеальным (идеальной) и существенно продвинуться по карьерной лестнице. Желание похвальное. И все же Таро рекомендуют помнить, что идеальным быть невозможно, а бесконечное стремление к идеалу – напрасная трата сил. Независимость имеет оборотную сторону медали: вы рискуете существенно сократить круг людей, которые по-настоящему ценят вас.

Таро "Универсальный Ключ", Королева Мечей

Рак – Семерка Жезлов

Борьба, соревнование, необходимость отстаивать свои интересы и место под солнцем, победа вопреки неблагоприятным объективным обстоятельствам. Совет: на этой неделе вам нельзя просто плыть по течению. Придется вступить в бой, даже если вы на него совсем не настроены. Но даже если в какой-то момент покажется, что весь мир ополчился против вас, помните: само Небо на вашей стороне. Как бы ни были сильны враги, завистники и недоброжелатели, вы выйдете победителем из этой схватки. Главное – играть честно и достойно.

Таро "Универсальный Ключ", 7 Жезлов

Лев – Звезда

Надежда, которая осуществится, начало нового периода жизни, последние испытания перед подарком Судьбы. Совет: вам выпала прекрасная карта, которая иллюстрирует поговорку: "самая темная ночь – перед рассветом". Ваш рассвет уже на пороге, просто наберитесь терпения и дождитесь утра. Светлая полоса жизни вот-вот начнется. Карта также говорит об исцелении и восстановлении сил после перенесенного стресса или заболевания.

Таро "Универсальный Ключ", Звезда

Дева – Двойка Мечей

Колебания, сомнения, сложный выбор. Чрезмерные надежды на возможности ума. Совет: на этой неделе вы можете оказаться перед необходимостью выбирать между двумя (или более) практически равноценными вариантами. Вы будете взвешивать все "за" и "против", но так и не сможете отдать предпочтение чему-то одному. Таро рекомендуют "развязать глаза и оглянуться, чтобы увидеть море и луну" - символы интуиции и глубин подсознания. Просто постарайтесь почувствовать, какой из вариантов решения откликается теплом в сердце. Он и есть самый правильный.

Таро "Универсальный Ключ", 2 Мечей

Весы – Семерка Денариев

Ожидание урожая, неоправданные ожидания, нетерпение, спешка, беспокойство. Совет: на этой неделе, скорее всего, вы не получите того, на что надеялись. Какой-то вопрос не будет решен до конца, придется подождать. Но терпение в данном случае пойдет только на пользу, поскольку результат превзойдет все ожидания. Карта также может указывать на отлаженный процесс, который уже не надо контролировать. Запущенный механизм работает отменно.

Таро "Универсальный Ключ", 7 Денариев

Скорпион – Паж Денариев

Небольшие денежные поступления, позитивная информация, касающаяся финансов, размеренное поступательное движение к своей цели. Совет: это прекрасная карта достижений. Таро рекомендуют не проявлять нетерпения, никуда не спешить, но и не сидеть сложа руки. Просто делайте то, что делаете, шаг за шагом. Так вы осуществите свою мечту. Препятствий на горизонте не наблюдается, и Небо вам в помощь.

Таро "Универсальный Ключ", Паж Денариев

Стрелец – Туз Кубков

Любовь в высшем проявлении, отношения как благословение, гармоничный союз любящих сердец. Совет: эта карта полна христианскими символами причастия и иногда называется "причастие любви духовной". Если на этой неделе завяжутся новые романтические отношения, знайте: такого в вашей жизни никогда не было и никогда не будет. Это нечто совершенно уникальное. Берегите их и не позволяйте никому разрушить то чудо, которое рождается у вас на глазах.

Таро "Универсальный Ключ", Туз Кубков

Козерог – Девятка Денариев

Полное удовлетворение, достаток, комфортная жизнь во всех отношениях, дом полная чаша, успех в бизнесе. Совет: это прекрасная денежная карта, которая говорит о том, что материальных проблем у вас не будет. Она также указывает на полезные знакомства с влиятельными людьми и ограниченный, но тщательно подобранный круг общения. Таро рекомендуют иногда покидать эту "золотую клетку" и выходить из зоны комфорта.

Таро "Универсальный Ключ", 9 Денариев

Водолей – Мир

Достижение большой цели, возможно, цели всей жизни, венец, триумф, победа, удовлетворение. Совет: долго поднимаясь на вершину, вы можете, наконец, выйти на "плато" и осознать, что самое трудное позади. Можно передохнуть и даже почить на лаврах. Карта также может указывать на кардинальную смену приоритетов и большую личностную трансформацию.

Таро "Универсальный Ключ", Мир

Рыбы – Король Кубков

Романтический партнер, романтика как таковая, чувства и эмоции, приятные переживания и любовное общение. Совет: эта карта как никакая другая подходит для Рыб. Чувство и чувственность, погружение во внутренний мир, жизнь в моменте здесь и сейчас. Она может говорить о том, что рядом с вами будет человек заботливый, нежный, ранимый и искренний. Он поможет насладиться жизнью как таковой и понять, что в ней самое главное.

Таро "Универсальный Ключ", Король Кубков

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