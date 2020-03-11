Гороскоп покупок: когда наступит удачное время в марте

"Выбрать правильное время для важных покупок - это гарантия того, что деньги не выброшены на ветер. Поэтому так полезно знать эти даты", – утверждает астролог OBOZREVATEL.

Поиски подарков накануне Женского Дня вовсе не остудили наше желание порадовать себя чем-то новым, модным или полезным. А наоборот - только разбудили аппетит к шопингу. Но чтобы новые покупки не разочаровали, важно знать, когда и что лучше приобрести в марте. Итак, вот несколько идей по выбору времени для покупок во второй половине марта.

Ретроградный Меркурий, отвечающий за контакты и покупки, официально уже развернулся в прямое движение. Это произошло вчера, 10 марта. Но точно так же, как автомобиль во время разворота замедляет движение, так и меркурианская энергия коммуникаций на этой неделе еще только начинает набирать скорость.

Нужно, чтобы прошло определенное время, прежде чем энергии коммуникаций будут проявляться эффективно. Поэтому на этой неделе все еще возможны ошибки, проволочки, поломки при приобретении новых вещей. А особенно средств связи и передвижения - обувь, смартфоны, автомобили. Пребывание Меркурия в непредсказуемом знаке может нас толкать на неожиданные и странные приобретения, которые чуть позже вызовут только чувство недоумения.

Венера, планета, отвечающая за удовольствия, сейчас настраивает нас на покупку не только красивых, но главное - полезных, добротных и ценных вещей. А поскольку ответственный за сделки Меркурий еще не совсем пришел в себя, есть шанс потратить деньги на то, что придется ремонтировать или возвращать. Это еще одна причина, по которой не стоит спешить расставаться с деньгами на этой неделе.

С покупками резонно повременить до 16 марта, когда Меркурий вернется в знак Рыб и наберет скорость.

Что же касается более крупных и серьезных сделок и приобретений – например, недвижимости, автомобилей – с этим стоит притормозить вплоть до 27 марта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram