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Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

1.7т
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Гороскоп на 9 января 2020 года, по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака насыщенный на неприятности день. Будьте осторожны со своими желаниями, но при этом смело двигайтесь вперед.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

pexels.com

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ОВЕН - Десятка кубков

У вас будет причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть неожиданная встреча, которая принесет вам удовольствие. Не бойтесь ошибаться в этот день и не реагируйте на негатив в свою сторону.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

ТЕЛЕЦ - Паж денариев

Эта карта означает начальную стадию материального предприятия. Возможно, вы начинаете мастерить физический объект или начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

БЛИЗНЕЦЫ - Дама мечей

Ничего не бойтесь в этот день. Гороскоп по картам Таро говорит о том, что этому знаку удастся получить то, что они давно хотели. Но не спешите делиться своей радостью с другими, поскольку они могут сглазить вас.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

РАК - Двойка кубков

Пришло время признаваться в любви. Именно сегодня вам не откажут и у вас точно получиться добиться взаимности. Рискуйте и удивляйте. Работу в этот день лучше отложить, поскольку из-за романтического настроения у вас все будет валиться из рук.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

ЛЕВ - Паж жезлов

Паж объявляет о новом начинании в каком-либо деле или проекте. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

ДЕВА - Дама денариев

Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

ВЕСЫ - Рыцарь жезлов

Вам предстоит вступить в бой. Возможно, речь идет о работе, а возможно и о делах сердечных. Удивляйте и не бойтесь ничего. Также, вам следует дать волю своим внутренним демонам. Именно они укажут вам путь.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

СКОРПИОН - Четверка кубков

Когда эта карта появляется в раскладе - вы многим в своей жизни разочарованы. Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду, насморк или даже изжогу. Не дайте себе упиться своим горем.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

СТРЕЛЕЦ - Четверка денариев

Помните об осторожности. Вам предстоит совершить важный, но при этом достаточно сложный шаг. Только если вы сохраните смелость - у вас все получится. Не бойтесь преград, которые будут у вас на пути и двигайтесь только вперед.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

КОЗЕРОГ - Пятерка жезлов

Не обращайте внимание на критику. Вы находитесь на правильном пути и ничего не должно вас останавливать. Слушайте только себя и свой внутренний голос. Именно он подскажет вам правильные ответы на все вопросы, которые вас интересуют.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

ВОДОЛЕЙ - Король кубков

Гороскоп по картам Таро рекомендует Водолеям быть внимательными к своим близким. Некоторые ваши друзья держат обиду на вас и поэтому ваше общение терпит негативные изменения. Исправьте ситуацию.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

РЫБЫ - Туз денариев

Ловите миг удачи. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений.

Гороскоп по картам Таро на 9 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака

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Автор
Мария Дидык
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