Гороскоп по картам Таро на 9 октября 2019: кого ждут неудачи

Гороскоп на 9 октября 2019 года, по картам Таро.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Восьмерка денариев

Все пройденные дни, все пути, по которым вы шли ранее заканчиваются. Пришла пора открывать новые горизонты и перестать бродить по пустошам разрушая все на своем пути. Не пытайтесь прыгнуть в уходящий поезд, а постройте собственный. Вечная дорога - не то, что нужно вам. Остепенитесь и успокойтесь.

ТЕЛЕЦ - Король кубков

Вы отняли у себя друзей, но, подобно королю, создали вокруг себя верную свиту. Отмените все дела и вернитесь к истокам. Поймите кто вы есть на самом деле. Возможно, за маской сильного и смелого правителя, короля скрывается всего лишь придворный шут. Не пропустите знак Вселенной, который она предоставит вам 9 октября.

БЛИЗНЕЦЫ - Дама денариев

Вы запутались в себе и никак не можете найти выход. Вам предстоит решиться на отчаянный шаг, который поможет вам встретить свою любовь и счастье. Грустные глаза выдают вас. Вы не так сильны, как вам кажется и вы не сможете вечно противостоять всем бурям.

РАК - Рыцарь мечей

Вы совместили со своим холодным сердцем холодную сталь. Вы воин, но ваша битва давно окончена. Попытайтесь понять это и наконец-то отпустить. Усталость делает вас уязвимым, а, возможно, что новая битва или даже война уже не за горами. Возможно скоро разгорятся поминальные костры, а это значит, что вам следует быть максимально осторожным.

ЛЕВ - Четверка жезлов

Четверка жезлов подарит Львам насыщенный на приключения день. Вы сможете увидеть то, что скрыто от ваших глаз.Но главная цель - понять себя и поразмышлять о своем будущем. Попробуйте начать новое дело или разрешите вопрос, который давно тревожит вас. Помните, что гнев и злость не выход. Вы, как альбинос среди белых ворон, но именно в этом и заключается ваша сила.

ДЕВА - Десятка мечей

Слезы, истерики или, наоборот, радость и смех - это то, что будет ждать вас в 9 октября. Позитивные вы получите эмоции ил негативные - зависит только от вас. Ваши внутренние демоны не дают вам покоя и вы постоянно пытаетесь избавиться от них. Перестаньте делать это, а лучше попытайтесь приручить. Выучите их имена и не давайте вырываться наружу.

ВЕСЫ - Воздержание

Думайте в этот день только о хорошем. Вы сможете увидеть среди звезд свое истинное предназначение. Но, чтобы разглядеть его вам придется усердно потрудиться. Не думайте, что все будет просто. Жизнь еще предоставит вам испытания. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и не забывайте подкармливать его исполняя свои желания.

СКОРПИОН - Король жезлов

Король жезлов - гордый и самовлюбленный. Вам следует быть его противоположностью. Станьте смиренней и обратите внимание на тех, кто вас окружает. Ваши близкие нуждаются в помощи, а семья во внимании. Кроме того, помните, что убивший дракона - сам становится драконом.

СТРЕЛЕЦ - Двойка мечей

Подобно девушке на карте - ваши глаза завязаны и вы не видите того, что происходит вокруг вас. Вы постоянно пытаетесь найти всему оправдания и слепо следуете за толпой. Сорвите повязку с глаз и начните видеть все краски мира. 9 октября вам выдастся шанс понять, что вы достойны большего. Не упустите его, поскольку в будущем такого шанса может и не быть.

КОЗЕРОГ - Десятка кубков

Вы будете одиноки, если не научитесь заводить друзей. Будьте внимательны, поскольку рядом с вами есть человек, который хочет принести вам вред. Он, как монстр под кроватью, а вы, как напуганный ребенок со страхом ждете наступление ночи. Будьте сильнее и сделайте так, чтобы монстр боялся вас, а не наоборот.

ВОДОЛЕЙ - Восьмерка кубков

Восьмерка кубков 9 октября 2019 года принесет Водолеям душевное равновесие и спокойствие. В паутине жизни вам следует быть пауком, а не мухой, которая застряла в этих сетях. Помните, что кто не спрятался - тот будет найден. Примите все знаки судьбы и верьте, что у вас все получится.

РЫБЫ - Шестерка жезлов

В этот день Вселенная преподнесет вам множество сюрпризов. Будьте осторожны со своими желаниями и помните, что порой мечты пожирают мечтателей и пускают в их души тьму. Будьте верны себе и не давайте своим внутренним желаниям полную свободу. Внимательно следите за своим душевным состоянием.

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