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Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

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Гороскоп на 9 августа 2019 года, по картам Таро предсказывает яркий и одновременно сложный день большинству знаков Зодиака. Он будет посвящен решению проблем и сложных задач.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование
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ОВЕН - Туз денариев

9 августа выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о котором вы мечтали так долго.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

ТЕЛЕЦ - Восьмерка мечей

В этот день гороскоп говорит о том, что вам следует отказаться развлечений и потуже затянуть пояс. Возможно, вы натолкнетесь на запрет, ощутите чувство зажатости и скованности, или встретитесь с какими-то иными ограничениями. Возьмите себя в руки - и прибавьте шагу.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь кубков

Рыцарь Чаш рекомендует вам взять чувства в свои руки. В отношениях мы все слишком часто обнаруживаем, что мы парализованы, нерешительны, неспособны ответить. Нырните на самую глубину и достаньте до дна ваших эмоций и чувств.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

РАК - Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. В этот день вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

ЛЕВ - Четверка жезлов

Не бойтесь самовыражаться и того, что вас за это “накажут”. Смело сделайте первый шаг в отношениях. Вы убедитесь, что вам рады. Приветствуйте этот день, отбросьте грустные мысли и подарите себе букет цветов. Если вы уже давно откладывали какую то неприятную обязанность, например, трудный телефонный разговор - это самый благоприятный день для таких дел.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

ДЕВА - Десятка денариев

Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Если вы намеревались заключить сделку или совершить прибыльную операцию, то это для этого самый подходящий день.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

ВЕСЫ - Дама мечей

Если вы до этого дня чувствовали себя стесненным или зависимым от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

СКОРПИОН - Восьмерка денариев

9 августа вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

СТРЕЛЕЦ - Шестерка кубков

Разберитесь в себе и подумайте, от каких неприятных мыслях из прошлого вы хотите избавится. Прошлое даст вам совет или подсказку для вашей теперешней жизни, если вы встретитесь с человеком, которого не видели много лет или найдете вещь давно забытую или потерянную.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

КОЗЕРОГ - Десятка жезлов

Этот день желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

ВОДОЛЕЙ - Тройка жезлов

9 августа вы наконец взойдете на “плато”, с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели. Но помните об осторожности.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

РЫБЫ - Туз кубков

Используйте этот день, чтобы сделать решительный шаг или принять многообещающее предложение. Возможно, вы предпочтете использовать 9 августа для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или "зарыть топор войны", помирившись с кем-то.

Гороскоп по картам Таро на 9 августа: кого ждет разочарование

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