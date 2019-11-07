Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

Гороскоп на 8 ноября 2019 года, по картам Таро говорит о том, что всем знакам Зодиака необходим отдых и покой. Львам и Девам следует быть осторожными, а вот Овнам и Ракам избавиться от ненужных вещей.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро. Гороскоп составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН – Влюбленные

Карта Влюбленные говорит о том, что вам пора что-то менять в своей жизни. Для этого вам необходимо избавиться от баласта, который постоянно мешает вам двигаться вперед. Также постарайтесь отдохнуть от суеты и проблем, которые в последнее время преследуют вас.

ТЕЛЕЦ – Туз Жезлов

Туз Жезлов говорит о том, что пришла пора раскрыть все карты. Ваш обман совсем скоро раскроют и вам придется отвечать за свои поступки, поэтому постарайтесь подстелить себе солому, поскольку ваше падение будет очень болезненным.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Жезлов

Гороскоп по картам Таро для Близнецов говорит о том, что этому знаку Зодиака необходимо отдохнуть. Перестаньте думать о других и решать их проблемы. Вам следует подумать и позаботиться о себе. Кроме того, постарайтесь хорошо поспать.

РАК – Десятка Жезлов

Совсем скоро вас ожидает важное дело, для решения которого необходимо множество сил. Вам следует хорошо отдохнуть, поэтому берегите свою энергию и внутренний ресурс. Также, постарайтесь не конфликтовать и не спорить ни с кем в этот день.

ЛЕВ – Шестерка Денариев

Вам нужно быть более осторожными и избирательными. Вы доверяете свои тайны тем, кто их должен знать. Внимательно следите за своим окружением и постарайтесь сконцентрировать внимание на позитивных мыслях.

ДЕВА – Рыцарь Кубков

Пришла пора бороться за свое счастье. Совсем скоро вам придется приложить множество усилий, чтобы сохранить свое у себя. Ваша сила воли поможет вам, а Вселенная покажет дорогу, по которой стоит идти.

ВЕСЫ – Пятерка Мечей

Вам необходимо решиться на важный шаг или признание. Время валять дурака прошло и теперь вам нужно усердно поработать. Постарайтесь приложить к этому максимум усилий и тогда вы получите позитивный результат. Не думайте о том, что у вас ранее что-то не получалось.

СКОРПИОН – Четверка Мечей

Скорпионам пришло время заняться делами, которые они откладывали на потом. Будьте бдительны и внимательно следите за людьми, которые вас окружают. Кроме того, постарайтесь провести вечер со своими друзьями. Также, вас может ожидать неожиданная встреча.

СТРЕЛЕЦ – Смерть

Несмотря на то, что вам выпала такая пугающая карта - не нужно отчаиваться. Возможно пришла пора "похоронить" вредные привычки и начать свою жизнь с чистого листа. Попытайтесь избавиться от всего, что вам мешает.

КОЗЕРОГ – Девятка Кубков

Козероги, не ленитесь в этот день. Ваш усердный труд принесет вам невероятный успех в этот день. Приглядитесь к своим коллегам, среди них затаился ваш тайный поклонник. Возможно, в скором времени ваши отношения станут не только "рабочими", но и романтичными.

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеям выпала очень игривая карта. В этот день вы будете вызывать у окружающих вас людей только позитивные эмоции. Но будьте внимательны, поскольку рядом с вами может оказаться человек, который захочет по злому над вами пошутить.

РЫБЫ – Правосудие

Вам необходимо успокоиться и перестать встревать в передряги. Будьте рассудительны и примите в этот день правильно решение. Также, постарайтесь быть внимательны к деталям на работе.

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