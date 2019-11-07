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Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

4.1т Читать материал на украинском

Гороскоп на 8 ноября 2019 года, по картам Таро говорит о том, что всем знакам Зодиака необходим отдых и покой. Львам и Девам следует быть осторожными, а вот Овнам и Ракам избавиться от ненужных вещей.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро. Гороскоп составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день
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ОВЕН – Влюбленные

Карта Влюбленные говорит о том, что вам пора что-то менять в своей жизни. Для этого вам необходимо избавиться от баласта, который постоянно мешает вам двигаться вперед. Также постарайтесь отдохнуть от суеты и проблем, которые в последнее время преследуют вас.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

ТЕЛЕЦ – Туз Жезлов

Туз Жезлов говорит о том, что пришла пора раскрыть все карты. Ваш обман совсем скоро раскроют и вам придется отвечать за свои поступки, поэтому постарайтесь подстелить себе солому, поскольку ваше падение будет очень болезненным.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Жезлов

Гороскоп по картам Таро для Близнецов говорит о том, что этому знаку Зодиака необходимо отдохнуть. Перестаньте думать о других и решать их проблемы. Вам следует подумать и позаботиться о себе. Кроме того, постарайтесь хорошо поспать.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

РАК – Десятка Жезлов

Совсем скоро вас ожидает важное дело, для решения которого необходимо множество сил. Вам следует хорошо отдохнуть, поэтому берегите свою энергию и внутренний ресурс. Также, постарайтесь не конфликтовать и не спорить ни с кем в этот день.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

ЛЕВ – Шестерка Денариев

Вам нужно быть более осторожными и избирательными. Вы доверяете свои тайны тем, кто их должен знать. Внимательно следите за своим окружением и постарайтесь сконцентрировать внимание на позитивных мыслях.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

ДЕВА – Рыцарь Кубков

Пришла пора бороться за свое счастье. Совсем скоро вам придется приложить множество усилий, чтобы сохранить свое у себя. Ваша сила воли поможет вам, а Вселенная покажет дорогу, по которой стоит идти.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

ВЕСЫ – Пятерка Мечей

Вам необходимо решиться на важный шаг или признание. Время валять дурака прошло и теперь вам нужно усердно поработать. Постарайтесь приложить к этому максимум усилий и тогда вы получите позитивный результат. Не думайте о том, что у вас ранее что-то не получалось.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

СКОРПИОН – Четверка Мечей

Скорпионам пришло время заняться делами, которые они откладывали на потом. Будьте бдительны и внимательно следите за людьми, которые вас окружают. Кроме того, постарайтесь провести вечер со своими друзьями. Также, вас может ожидать неожиданная встреча.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

СТРЕЛЕЦ – Смерть

Несмотря на то, что вам выпала такая пугающая карта - не нужно отчаиваться. Возможно пришла пора "похоронить" вредные привычки и начать свою жизнь с чистого листа. Попытайтесь избавиться от всего, что вам мешает.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

КОЗЕРОГ – Девятка Кубков

Козероги, не ленитесь в этот день. Ваш усердный труд принесет вам невероятный успех в этот день. Приглядитесь к своим коллегам, среди них затаился ваш тайный поклонник. Возможно, в скором времени ваши отношения станут не только "рабочими", но и романтичными.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

ВОДОЛЕЙ – Шут

Водолеям выпала очень игривая карта. В этот день вы будете вызывать у окружающих вас людей только позитивные эмоции. Но будьте внимательны, поскольку рядом с вами может оказаться человек, который захочет по злому над вами пошутить.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

РЫБЫ – Правосудие

Вам необходимо успокоиться и перестать встревать в передряги. Будьте рассудительны и примите в этот день правильно решение. Также, постарайтесь быть внимательны к деталям на работе.

Гороскоп по картам Таро на 8 ноября 2019: кому не повезет в этот день

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