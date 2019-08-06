Гороскоп по картам Таро на 7 августа 2019: кого ждут огорчения

Гороскоп на 7 августа 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака приготовил неожиданные встречи и приключения для многих знаков. Львам необходимо забыть о трусости, а Рыбам хорошо отдохнуть.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп по раскладу Таро для каждого знака отдельно.

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Овен - Туз жезлов

Увенчанный кристаллом посох на этой карте сияет желтым светом, а значит ваш день будет наполнен радостью и весельем. Будьте осторожны, ведь внезапный успех может вскружить вам голову и вы забудете о предосторожностях. Помните, свет сопровождает вас на всем жизненном пути и вы сами должны стать его источником.

Телец - Двойка денариев

Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

Близнецы - Дама кубков

Подумайте о том, как сделать общение с близкими людьми и коллегами более приятным обеим сторонам, - так, чтобы и вы, и ваши друзья не говорили позже, что это было "зря потраченное время".

Рак - Десятка денариев

В этот день вам следует чувствовать магию в обыденном. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Ощутите себя человеком, богатым внутренне и внешне, и поделитесь своим богатством с другими.

Лев - Тройка мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Будьте мужественны и не бойтесь сложностей. Успех будет на вашей стороне. Помните, что нельзя основывать свои планы на одних лишь теоретических рассуждениях.

Дева - Дама денариев

Запаситесь терпением и выдержкой, чтобы осуществить свои планы. Не слушайте никого, не позволяйте никому манипулировать вами. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Вы ведь знаете, что доброе вино вызревает годами.

Весы - Пятерка кубков

Постарайтесь взять себя в руки: сначала это покажется вам невозможным - вы уже слишком сильно поддались панике. Но постепенно, пытаясь контролировать каждую свою негативную эмоцию, вы обретете желанную "почву под ногами".

Скорпион - Десятка жезлов

Наступает время, когда любое дело или проект просто рушится под силой собственной тяжести. Начальный огонь и вдохновение истощаются под тяжестью осложнений. Идите к своей цели не смотря ни на что и не пытайтесь обмануть Вселенную.

Стрелец - Четверка кубков

Вы на данный момент погружены в переживания, которые, строго говоря, можно назвать субъективными. В вашей жизни не произошло ничего трагичного, что могло бы причинить вам столько огорчений. Но вы до такой степени запутались в собственных желаниях и страхах, что теперь потребуется определенное время, чтобы найти выход из этого тупика.

Козерог - Тройка жезлов

Вы только начали свой путь и уже ожидаете результат. Не спешите, попытайтесь успокоится и вникнуть в суть того, что вы делаете. Ваше стремление к успеху может испортить вам первоначальную цель. Вы получите вознаграждение, но не сможете понять, как добились этого и не сделаете выводы на будущее.

Водолей - Король мечей

Вам предстоит экзамен на находчивость, знание тактики и умение пользоваться накопленным опытом. Готовьте убедительные планы, подбирайте аргументы, не забудьте воспользоваться своим обаянием и остроумием - и поддержка вам обеспечена.

Рыбы - Паж кубков

Используйте предложенный шанс, согласитесь на компромисс или пойдите на примирение. Не верьте льстивым похвалам и обещаниям. Судьба играет вам на руку. Либо вы получите эмоциональную подпитку которая вас поддержит, либо же перед вами откроются новые возможности, которых вы не ожидали.

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