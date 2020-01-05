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Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

1.6т
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Гороскоп на 6 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Гороскоп по картам Таро на Рождественский Сочельник говорит о том, что многим знакам Зодиака предстоит насыщенный на события день. Не бойтесь удивлять близких и идти на риск. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник
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Овен - Король мечей

Не беритесь за решение важных вопросов. На вашем пути может возникнуть недоброжелатель. Кроме того, в Рождественский Сочельник следует отложить все важные дела, чтобы не навлечь на себя беду. Так, гороскоп по картам Таро рекомендует Овнам провести этот день со своей семьей.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Телец - Колесо Фортуны

Вас ожидает удача. Будьте готовы к любой неожиданности. Также, подготовьте подарки своим близким, чтобы порадовать их. На Рождественский Сочельник Тельцам необходимо решить свои внутренние конфликты и подумать о своем будущем.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Близнецы - Тройка кубков

Будьте осторожнее, чтобы уберечь свою семью и не угодить в неприятности. На Рождественский Сочельник этому знаку Зодиака необходимо быть осторожными с обещаниями. Не бросайте слова на ветер и не говорите слов, которые могут обидеть ваших близких.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Рак - Паж кубков

Вы должны быть очень внимательны. Есть шанс стать жертвой обмана со стороны человека из вашего личного окружения. Внимательно слушайте то, что говорят рядом с вами. Уделите внимание своей внешности и займитесь своим внутренним миром. Также, вам следует быть осторожными с финансами.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Лев - Семерка мечей

Обстоятельства могут предоставить вам возможность действовать не самыми честными методами ради достижения своих целей. Но не бойтесь этого. Рискуйте и идите вперед. Помните, что правда так или иначе будет на вашей стороне. Кроме того, вам предстоит серьезный разговор с близким родственником.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Дева - Рыцарь жезлов

У вас может возникнуть необходимость обратиться за помощью или поддержкой к хорошему профессионалу в своей области. Не бойтесь довериться этому человеку – его вмешательство в ваши дела окажется благоприятным для вас.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Весы - Маг

Этак карта символизирует потенциал и магический успех. Не упустите свой шанс и подумайте о том, что вы можете сделать для улучшения своего финансового состояния. Не бойтесь говорить правду и не бойтесь ее услышать.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Скорпион - Паж пентаклей

Вам предстоит познакомится с неожиданным человеком. В будущем он принесет вам немало проблем, но в тоже время поможет справиться с личными неприятностями и разобраться в себе. Вы делите мир на черное и белое, поэтому в этот день вам самим предстоит выбрать сторону.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Стрелец - Двойка жезлов

Для вас Рождественский Сочельник - это день больших дел. Вам предстоит решать задачи, которые накопились за 2019 год. Несмотря на то, что 6 января праздничный день - Стрельцам нужно будет поработать.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Козерог - Умеренность

Будьте внимательны к себе. Не реагируйте на критику и не бойтесь рисковать. В Рождественский Сочельник вам следует провести день со своей семьей. Кроме того, вам возможно придется узнать о себе не очень приятные вещи. Но не бойтесь и смело делайте то, что запланировали.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Водолей - Солнце

Солнце – одна из самых счастливых карт Старших Арканов, которая обещает, что все дела будут складываться удачно, и вы сумеете насладиться плодами своих трудов. Возможно, на Рождественский Сочельник сбудется какое-то ваше заветное желание.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Рыбы - Двойка кубков

Это удачный день для того, чтобы позвать человека, который нравится вам на свидание. Если же у вас уже есть вторая половинка - удивите ее и постарайтесь порадовать. Вечером вас ждет невероятная удача и успех.

Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

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Автор
Мария Дидык
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