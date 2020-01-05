Гороскоп по картам Таро на 6 января: что ждет Овнов, Дев, Львов и другие знаки Зодиака на Рождественский Сочельник

Гороскоп на 6 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

Гороскоп по картам Таро на Рождественский Сочельник говорит о том, что многим знакам Зодиака предстоит насыщенный на события день. Не бойтесь удивлять близких и идти на риск. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.

Овен - Король мечей

Не беритесь за решение важных вопросов. На вашем пути может возникнуть недоброжелатель. Кроме того, в Рождественский Сочельник следует отложить все важные дела, чтобы не навлечь на себя беду. Так, гороскоп по картам Таро рекомендует Овнам провести этот день со своей семьей.

Телец - Колесо Фортуны

Вас ожидает удача. Будьте готовы к любой неожиданности. Также, подготовьте подарки своим близким, чтобы порадовать их. На Рождественский Сочельник Тельцам необходимо решить свои внутренние конфликты и подумать о своем будущем.

Близнецы - Тройка кубков

Будьте осторожнее, чтобы уберечь свою семью и не угодить в неприятности. На Рождественский Сочельник этому знаку Зодиака необходимо быть осторожными с обещаниями. Не бросайте слова на ветер и не говорите слов, которые могут обидеть ваших близких.

Рак - Паж кубков

Вы должны быть очень внимательны. Есть шанс стать жертвой обмана со стороны человека из вашего личного окружения. Внимательно слушайте то, что говорят рядом с вами. Уделите внимание своей внешности и займитесь своим внутренним миром. Также, вам следует быть осторожными с финансами.

Лев - Семерка мечей

Обстоятельства могут предоставить вам возможность действовать не самыми честными методами ради достижения своих целей. Но не бойтесь этого. Рискуйте и идите вперед. Помните, что правда так или иначе будет на вашей стороне. Кроме того, вам предстоит серьезный разговор с близким родственником.

Дева - Рыцарь жезлов

У вас может возникнуть необходимость обратиться за помощью или поддержкой к хорошему профессионалу в своей области. Не бойтесь довериться этому человеку – его вмешательство в ваши дела окажется благоприятным для вас.

Весы - Маг

Этак карта символизирует потенциал и магический успех. Не упустите свой шанс и подумайте о том, что вы можете сделать для улучшения своего финансового состояния. Не бойтесь говорить правду и не бойтесь ее услышать.

Скорпион - Паж пентаклей

Вам предстоит познакомится с неожиданным человеком. В будущем он принесет вам немало проблем, но в тоже время поможет справиться с личными неприятностями и разобраться в себе. Вы делите мир на черное и белое, поэтому в этот день вам самим предстоит выбрать сторону.

Стрелец - Двойка жезлов

Для вас Рождественский Сочельник - это день больших дел. Вам предстоит решать задачи, которые накопились за 2019 год. Несмотря на то, что 6 января праздничный день - Стрельцам нужно будет поработать.

Козерог - Умеренность

Будьте внимательны к себе. Не реагируйте на критику и не бойтесь рисковать. В Рождественский Сочельник вам следует провести день со своей семьей. Кроме того, вам возможно придется узнать о себе не очень приятные вещи. Но не бойтесь и смело делайте то, что запланировали.

Водолей - Солнце

Солнце – одна из самых счастливых карт Старших Арканов, которая обещает, что все дела будут складываться удачно, и вы сумеете насладиться плодами своих трудов. Возможно, на Рождественский Сочельник сбудется какое-то ваше заветное желание.

Рыбы - Двойка кубков

Это удачный день для того, чтобы позвать человека, который нравится вам на свидание. Если же у вас уже есть вторая половинка - удивите ее и постарайтесь порадовать. Вечером вас ждет невероятная удача и успех.

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