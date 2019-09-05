Гороскоп по картам Таро на 6 августа 2019: кого ждут неудачи в этот день

Гороскоп на 6 сентября 2019 года, по картам Таро предсказывает насыщенный на неприятности и проблемы день.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Туз денариев

Вам следует ловить удачу - она может выпасть вам где угодно. Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

ТЕЛЕЦ - Восьмерка мечей

Возможно, вы натолкнетесь на запрет, ощутите чувство зажатости и скованности, или встретитесь с какими-то иными ограничениями. Возьмите себя в руки - и прибавьте шагу. Если же вы убедитесь, что вы не справляетесь, то попробуйте найти иной путь.

БЛИЗНЕЦЫ - Рыцарь кубков

Рыцари – это действие. Рыцарь Чаш рекомендует вам взять чувства в свои руки. В отношениях мы все слишком часто обнаруживаем, что мы парализованы, нерешительны, неспособны ответить. Нырните на самую глубину и достаньте до дна ваших эмоций и чувств.

РАК - Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. В этот день вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство.

ЛЕВ - Четверка жезлов

Не бойтесь самовыражаться и того, что вас за это “накажут”. Смело сделайте первый шаг в отношениях. Вы убедитесь, что вам рады. Приветствуйте этот день, отбросьте грустные мысли и подарите себе букет цветов.

ДЕВА - Десятка денариев

Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь.

ВЕСЫ - Дама мечей

Если вы до этого дня чувствовали себя стесненным или зависимым от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко.

СКОРПИОН - Восьмерка денариев

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

СТРЕЛЕЦ - Шестерка кубков

Разберитесь в себе и подумайте, от каких неприятных мыслях из прошлого вы хотите избавится. Прошлое даст вам совет или подсказку для вашей теперешней жизни, если вы встретитесь с человеком, которого не видели много лет или найдете вещь давно забытую или потерянную.

КОЗЕРОГ - Десятка жезлов

Этот день желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым.

ВОДОЛЕЙ - Тройка жезлов

Либо у вас уже очень прочная позиция, либо вы наконец взойдете на “плато”, с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

РЫБЫ - Туз кубков

Используйте этот день, чтобы сделать решительный шаг или принять многообещающее предложение. Возможно, вы предпочтете использовать этот день для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или "зарыть топор войны", помирившись с кем-то.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!