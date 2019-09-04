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Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

3.2т Читать материал на украинском

Гороскоп на 5 сентября 2019 года, по картам Таро предсказывает всем знакам Зодиака насыщенный на приключения день. Львам и Девам следует вести себя осторожно, а вот Рыбы могут отдохнуть.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день
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Овен - Император

Помните о том, что вы должны быть, подобно Императору, мудры и рассудительны. Вы стоите на пороге нового начала или открытия. Помните о своих корнях и предках. Также, вам следует почувствовать собственную свободу и подумать о будущем.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Телец - Рыцарь жезлов

Рыцарь жезлов - воин. Как воин, вы обязаны 5 сентября бороться за собственные достижения. Идите только вперед и не обращайте внимания на тех, кто будет пытаться негативно повлиять на вас.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Близнецы - Туз денариев

Вам следует быть в центре внимания 5 сентября. Думайте только о себе и идите к своей цели. Ваши недоброжелатели всегда рядом с вами, помните об этом и не дайте им себе навредить. Если вы не будете защищаться - проиграете бой. Если проиграете бой - не сможете добиться успеха.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Рак - Семерка кубков

Раки, 5 августа выберите себе мечту и всеми силами беритесь за ее осуществление. Не бегите от действительности и не поддавайтесь на приманки ведущие к гибели. Сохраняйте абсолютную ясность и трезвость ума, чтобы не погнаться за призраком, не поддаться обману или самообману.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Лев - Девятка денариев

Верьте в свою удачу. Прибыль надо не только получить, но и сохранить. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение. Если вы ни на что подобное не рассчитываете, попробуйте помочь счастливому случаю и отправляйтесь сами на поиски счастья.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Дева - Десятка мечей

Не поддавайтесь жажде разрушения и не увлекайтесь пустыми проектами. Этот день принесет конец вашим страхам. Вы сможете получить выздоровление и возрождение. Станьте свободными и отпустите свои мысли.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Весы - Тройка жезлов

Ожидание первых признаков успеха после начальных действий сможет принести вам несколько неспокойных часов. Но не переживайте, совсем скоро все наладится. Проверьте и убедитесь, что основа у вас хорошая и позиции прочны, так что вы можете смело смотреть в будущее.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Скорпион - Пятерка кубков

Готовьтесь к огорчениям. Если вы уже заранее радовались чему-то или считали дело решенным, то этот день вас разочарует. Не купайтесь в своем горе и не ждите от будущего слишком многого. Но не отчаивайтесь, в конце каждого темного пути - свет и необходимо только идти к нему и своему успеху.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Стрелец - Тройка денариев

Покончите с прежними занятиями и переходите на новый, более высокий уровень. Вам представится шанс покончить с прежней рутиной или освободиться от нее, чтобы перейти на более высокий уровень.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Козерог - Туз мечей

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы "к приему сигнала". Но не забывайте об осторожности и не говорите лишнего.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Водолей - Король денариев

Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы. Не будьте упрямы и не поддавайтесь бессмысленной паники. Если у вас возникнет желание взяться за какое-то новое дело, это очень хорошо. Однако главная задача для вас на ближайшее будущее — сохранить нажитое.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

Рыбы - Четверка жезлов

Будьте открыты по отношению к людям и идеям. Не бойтесь, что вас за это "накажут". Смело сделайте первый шаг в отношениях с другим или другими. Вы убедитесь, что вам рады.

Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2019: кого ждут неприятности в этот день

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