Гороскоп по картам Таро на 4 сентября 2019: кому не повезет в этот день

Гороскоп на 4 сентября 2019 года, по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака насыщенный на приключения день. Будьте осторожны и не ведитесь на провокации.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Десятка мечей

Это день подведения итогов. Возможно, вы не готовы проститься с кем-то или с чем-то, тем более, если речь идет о самом для вас дорогом. Хотя, может быть, вы уже радуетесь близкому окончанию своих неприятностей, огорчений или страданий. В любом случае старайтесь не поддаваться желанию все разрушить.

Телец - Паж жезлов

Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Не верьте предложениям и обещаниям, которые могут оказаться мимолетными. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

Близнецы - Пятерка мечей

Перестаньте выжидать: лучше честно проиграть, чем сдаться без боя. Не ввязывайтесь в сомнительные дела и проекты. Если вы в этот раз будете готовы вступиться за правду и стоять до конца, то, может быть, в будущем окажетесь избавлены от подобных ситуаций.

Рак - Десятка кубков

У вас есть причина для радости. Может быть это успешно завершенная работа, а может быть встреча с симпатичными людьми. Не исключено, что речь пойдет о новой любви или дружбе. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день.

Лев - Десятка денариев

Вам нужно чувствовать магию в обыденном. Красота и потенциал, скрытые в материальных предметах вокруг нас. Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Не поддавайтесь жажде разрушения.

Дева - Девятка жезлов

Грандиозная борьба близка к завершению. Не расслабляйтесь на случай непредвиденной слабости. Будьте осторожны, не подставляйте себя под удар и не отступайте. Не ломитесь в запертые двери, но и сами не замыкайтесь в себе.

Весы - Рыцарь мечей

Избегайте конфликта. Если же у вас не получится, то смотрите, чтобы он не привел к резкому охлаждению и ухудшению атмосферы в коллективе. Вам нужно лишь сохранять ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно. Старайтесь не увлекаться, продумывайте свою тактику и дискутируйте без эмоций.

Скорпион - Тройка денариев

Вам необходимо обретать мастерство и знание в какой-либо области, делать что-то изысканное из грубого, сырого материала.У вас есть сила использовать трансформирующие энергии (как огонь в печи), чтобы придать форму изысканным творениям.

Стрелец - Король кубков

Эмоция достигла той стадии, когда она уже готова проявиться в отношениях или в каком-то этапе отношений. Вы готовы сообщить другим о своих чувствах. Вы достигли достаточной зрелости и можете давать рекомендации и помогать другим общаться.

Козерог - Дама денариев

В богатой одежде и украшениях, Королева Монет, несомненно, наслаждается всем лучшим в жизни. Вы должны сделать тоже самое. Не думайте о негативе. Наступил период спокойного наслаждения материальными удовольствиями, а также время быть щедрым с другими.

Водолей - Туз жезлов

Вспышка вдохновения наступит совершенно внезапно. Обнадеживающее начало чего-то нового сможет придать вам сил двигаться только вперед. Сила воли и решительность - это то, что должно вас сопровождать на протяжении этого дня.

Рыбы - Верховный жрец

Вы глубоко верите во что-либо. Но сейчас вам следует находить значение выше и ниже материального мира. Этика и мораль помогут вам выйти на правильный путь. Ваша жизненная философия, религиозные учения и традиции предков также смогут вам помочь.

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