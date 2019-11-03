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Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

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Гороскоп на 4 ноября 2019 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака рекомендует быть максимально осторожными, но в то же время расторопными. Будьте внимательны к мелочам и обращайте внимание на то, что вас окружает.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по раскладу Таро. Гороскоп составлен на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности
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ОВЕН – Колесо Фортуны

Овнам необходимо отдохнуть. Несмотря на то, что в последнее время вы часто ошибались и многое потеряли - 4 ноября удача будет на вашей стороне. Вам предстоит пройти важное испытание, которое принесет невероятный результат. Кроме того, постарайтесь провести день концентрируя внимание только на позитиве. Ветер перемен принесет вам новые шансы и новые возможности. Не упустите свой шанс.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

ТЕЛЕЦ – Воздержание

Не пытайтесь обманом завладеть тем, что вам не принадлежит. Вам следует быть внимательным к деталям, поскольку в них кроется то, что приведет вас к истине и сможет дать вам возможность успокоиться. Вы получите долгожданное умиротворение, а также покой.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка Кубков

Несмотря на то, что рядом с вами всегда много людей - вы чувствуете себя одиноко. В толпе вам неспокойно, а по ночам вы постоянно видите один и тот же сон... Не спешите отчаиваться, поскольку совсем скоро ваша жизнь кардинально изменится. Вы встретите человека, который подарит вам долгожданную любовь.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

РАК – Семерка Жезлов

4 ноября вы услышите важную новость, которая приведет вас к неожиданному открытию. Не давайте себе возможности расслабляться и не пытайтесь прыгнуть выше своей головы. Вам не стоит ограничивать свои возможности и отказываться от предоставленных шансов.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

ЛЕВ – Девятка Денариев

Карта предупреждает, что материальная обеспеченность и комфорт стоят под угрозой. Вы теряете больше чем приобретаете, поэтому вам нужно остановиться и начать планировать свое будущее.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

ДЕВА – Шестерка Мечей

Отправляйтесь в путь, несмотря на задержки, и вступите на новую землю. Главное - не опускать руки и не отказываться. Сделайте требуемый шаг решительно и трезво, а потом осмотритесь. Наверняка найдется кто то, кто сможет помочь вам.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

ВЕСЫ – Десятка Денариев

Заключайте выгодные сделки и радуйтесь своему успеху. Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

СКОРПИОН – Солнце

Отстаивайте свою точку зрения энергично и последовательно. Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

СТРЕЛЕЦ – Двойка Мечей

Вскоре в вашей жизни может возникнуть буря, а перед ней – традиционное затишье. Вас ожидает то, что даст вам необходимые знания в будущем. Будьте собой и не реагируйте на критику со стороны. Ваше окружение поддержит вас и поможет с трудностями.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

КОЗЕРОГ – Туз Денариев

Будьте внимательны к своему окружению в этот день. Вам предстоит справиться со многими сложностями. Самое главное - не опускать руки и двигаться к своей цели. Вы сильная личность и у вас получится сделать то, ради чего вы проделали весь этот путь.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

ВОДОЛЕЙ – Шут

Будьте готовы к тому, что над вами будут смеяться. Но не предавайте это слишком серьезного значения, поскольку вас в будущем ждет успех. Вы получите все, что хотите, не смотря ни на что. Кроме того, вы получите важное сообщение в этот день.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

РЫБЫ – Дьявол

Несмотря на то, что эта карта имеет достаточно негативное значение, вам необходимо осознать ее скрытый смысл. В ней спрятано множество тайн, которые вам нужно разгадать. Но не пытайтесь ступить на этот путь в одиночестве, а попросите помощи у других.

Гороскоп по картам Таро на 4 ноября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

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