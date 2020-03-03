Гороскоп по картам Таро на 4 марта: каким будет этот день

Гороскоп на 4 марта 2020, по картам Таро предсказывает насыщенный на события день для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Десятка кубков

Несмотря на то, что среда - это разгар рабочей недели, вам следует отдохнуть. Лучше возьмите выходной и насладитесь днем. Проведите его со своей семьей или друзьями и наберитесь сил.

ТЕЛЕЦ - Паж денариев

Не бойтесь рисковать в этот день. Удача на вашей стороне, поэтому не опускайте руки и двигайтесь только вперед к своей цели. Также, вам предстоит важный разговор с близким другом. Возможно, он расскажет вам тайну, которую скрывал длительное время.

БЛИЗНЕЦЫ - Дама мечей

Подумайте о том, чего бы вы хотели и начните путь к этому. Ничего не бойтесь и смело иди к мечте. Пришло время перестать обращать внимание на всех и начать жить для себя. Также, вам следует быть более толерантным к окружающим. Не думайте, что все вокруг нуждаются в ваших советах.

РАК - Двойка кубков

Вы придумали себе мир и живете в нем. Но пришло время возвращаться в реальность, как бы это сложно не было. Вы боитесь и это нормально, но следует делать что-то с этим. Не бойтесь жестокости или негатива в свой адрес. У вас обязательно все получится.

ЛЕВ - Паж жезлов

Вы как альбинос среди белых ворон пытаетесь найти свое место в этом мире и никак не можете это сделать. Но следует понять, что ваша уникальность - ваша главная сила. Примите и полюбите себя и тогда у вас все получится.

ДЕВА - Дама денариев

Вы решили, что вам не нужны друзья и постоянно отталкиваете всех от себя. Пустота внутри вас прожорлива и постоянно требует ваших эмоций. Заполните ее радостью и добром. Хватит жить в одиночестве. Протяните руку тем, кто тянется к вам и тогда вы почувствуете себя счастливыми.

ВЕСЫ - Рыцарь жезлов

Пришло время идти в бой против чужой подлости. Вы слишком долго позволяли другим руководить собой и своей жизнью, теперь возьмите все в свои руки. Но помните, что Дьявол не подлец, а продавец и он даст вам только то, что вы сами захотите. Не вскармливайте в себе злобу и негатив.

СКОРПИОН - Четверка кубков

Гороскоп по картам Таро на 4 марта рекомендует Скорпионам с головой окунуться в работу. Это поможет вам отвлечься от негативных мыслей. Также, постарайтесь обратить внимание на состояние своего здоровья и в случае ухудшения самочувствия - обратитесь к специалистам.

СТРЕЛЕЦ - Четверка денариев

Стрельцы, гороскоп по картам Таро говорит вам, что пришла пора решиться на шаг, который вы постоянно откладывали на потом. Хватит боятся - делайте то, что хотите.

КОЗЕРОГ - Пятерка жезлов

Сколько бы вам не говорили, что у вас ничего не получится - это неправда. Вы на верном пути, поэтому не реагируйте на чужие слова и комментарии. Оглянитесь вокруг, рядом с вами полно людей, которые любят и поддерживают вас.

ВОДОЛЕЙ - Король кубков

Танцуйте и веселитесь в этот день. Он создан для того, чтобы вы смогли отдохнуть и набраться эмоций. Постарайтесь прожить этот день играя и наслаждаясь, а потом сохранить эти эмоции.

РЫБЫ - Туз денариев

Вам нужна помощь, но вы постоянно боитесь ее попросить. Не переживайте, настоящие друзья точно не откажут вам и смогут предоставить все необходимое для того, чтобы помочь.

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