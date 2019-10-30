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Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

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Гороскоп на 31 октября 2019 года, по картам Таро рекомендует всем знакам Зодиака быть осторожными. Многие из вас устают и теряют контроль над своими чувствами.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

pexels.com

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ОВЕН Пятерка Жезлов

Самое сложное, что ожидает вас в этот день - это разговор с близким другом. Вы давно должны признаться ему в том, что делали. Возможно вы потеряете этого человека, но ваша совесть будет чиста и вы сможете спокойно двигаться дальше. Также, попытайтесь дать себе возможность отдохнуть.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

ТЕЛЕЦ – Верховная Жрица

Вы так отрадно пляшете и развлекаетесь, что не замечаете, как все важные события проходят мимо. Вам необходимо проснуться и начать действовать. Возможно, в этот день вы встретите сильную женщину, которая сможет вывести вас из небытия и указать правильную дорогу. Будьте внимательны и следуйте за всеми знаками, которые 31 октября вам будет предоставлять Вселенная.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

БЛИЗНЕЦЫ Императрица

Вам необходимо снять с себя корону и отдать бразды правления кому-то другому. Вы устали и это негативно отражается на состоянии вашего здоровья. Снимите эту ношу со своих плеч и начните дышать спокойно. Вам необходимо кардинально изменить свою жизнь. Возможно следует найти новую работу, а возможно, вычеркнуть из своей жизни людей, которые не приносят вам никакой пользы.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

РАК Мир

Вам больше некого спасать. Тысячи сказанных вами фраз режут вам сердце и мешают спокойно спать. Прекратите это. Живите для себя. Вам больше не нужно никуда спешить или пытаться сделать лучше кому-то. Не думайте о пережитых вами неудачах, концентрируйте внимание и все свои силы на будущем.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

ЛЕВ Двойка Жезлов

Ваша сила в вашем уме. Не забывайте об этом. Не пытайтесь быть тем, кем не являетесь на самом деле. Не пытайтесь быть жертвой, поскольку все нелегкие ситуации в вашей жизни были созданы вами же. Вы будто поглощаете собственную боль вместо того, чтобы отпустить ее. Перестаньте растить в себе ненависть и начните любить и радоваться жизни.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

ДЕВА Пятерка Кубков

Дорога разрушается под ногами идущего. Вы не можете подобрать правильную комбинацию к собственной жизни и мчитесь вперед, чтобы сесть на трон из шипов. Победа принесет вам только боль и несчастье, поэтому вам необходимо остановиться. Еще раз хорошо обдумайте свою конечную цель и убедитесь в том, что вам на самом деле это нужно.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

ВЕСЫ Паж Денариев

Вам следует прожить этот день посвятив его своей семье. Станьте им опорой и поддержкой. Гороскоп по картам Таро на 31 октября рекомендует вам перестать бегать от себя. Делайте то, что хотите и не слушайте никого. Помните, вы сами хозяин своей судьбы и только вам решать, кем быть в этом мире.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

СКОРПИОН Звезда

Поднимите голу к небу. На нем вы увидите либо сияющее солнце, либо яркие звезды. Так или иначе, эти небесные светила укажут вам истинный путь и помогут найти ответы на все вопросы. Гороскоп по картам Таро на 31 октября для Скорпионов рекомендует им дать себе шанс на свободу.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

СТРЕЛЕЦ Повешенный

Вы пытаетесь запереть в себе все свои негативные качества. Вы рано стали одиноким и не подпускаете к себе людей. Вам нужны эмоции, но вы не знаете, как получить их. Не бойтесь идти вперед. Ваш страх уничтожает вас и разрушает. Будьте смелее, гуляйте, общайтесь с людьми и не стесняйте себя и своих чувств.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

КОЗЕРОГ Луна

Не бойтесь своих желаний и помните, что даже после самой темной ночи всегда наступает утро. Не бойтесь темноты, поскольку вы способны победить всех монстров, которые в ней скрываются. Не пытайтесь успеть все, лучше проводите время с пользой и радостью для себя.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

ВОДОЛЕЙ Тройка Кубков

Вы перестали верить людям и это постоянно создает вам множество проблем. Пытаясь сделать все самостоятельно вы забываете о развлечениях и отдыхе. Такой расклад уничтожает в вас личность и превращает в робота.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

РЫБЫ Двойка мечей

Когда-то вы обещали хранить огонь в своем сердце, но не смогли сдержать слово. Вы забыли о том, какой была ваша жизнь до того, как вы сами загнали себя в эмоциональное заточение. Срочно исправляйте ситуацию.

Гороскоп по картам Таро на 31 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет беда

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