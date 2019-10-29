Гороскоп по картам Таро на 30 октября 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждут неприятности

Гороскоп на 30 октября 2019 года, по картам Таро советует всем знакам Зодиака расслабиться и с головой окунуться в работу или развлечения.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по картам Таро.

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ОВЕН – Туз Жезлов

Овнам гороскоп по картам Таро на 30 октября рекомендует начать налаживать отношения со своими врагами. Среди них есть люди, которые в будущем смогут помочь вам достичь успеха. Не обязательно превращать их в своих друзей, но сгладить все острые углы определенно стоит.

ТЕЛЕЦ – Верховный Жрец

Гороскоп на 30 октября для Тельцов обещает этому знаку Зодиака насыщенный на события день. Вам необходимо быть жизнерадостным и открытым к миру. Не бойтесь принимать важные решения в этот день, а также высказывать свое мнение. Кроме того, постарайтесь сделать все свои дела вовремя и не нарушить дедлайны.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь Мечей

Близнецам гороскоп по картам Таро рекомендует дать волю своим желаниям. Будьте внимательны к окружающим вас людям и подумайте о том, что ждет вас в будущем. Вы слишком зациклены на себе и совершенно не обращаете внимание на то, что делаете больно тем, кого любите.

РАК – Тройка Мечей

Ракам 30 октября следует довериться своему внутреннему голосу. Будьте смелыми и не ждите пока на вас нападут. Пришло время объявить войну своим врагам и собственным страхам. Ничего не бойтесь и смело двигайтесь вперед. Перед вами будут открыты все двери только тогда, когда вы сами этого захотите.

ЛЕВ – Король Денариев

Гороскоп по картам Таро на 30 октября рекомендует Львам быть уверенным в себе. Подобно королю, вам предстоит защищать интересы собственной семьи и своих близких. Вы, как мудрый правитель, должны принимать правильные решения, поскольку от них зависит не только ваше благополучие.

ДЕВА – Двойка Денариев

Девам гороскоп по картам Таро на 30 октября рекомендует расслабиться и отдохнуть. Вы чувствуете усталость и из-за этого злитесь на себя и окружающих вас людей. Будьте собой и не пытайтесь скрыть истину за сотнями масок, которые вы постоянно носите.

ВЕСЫ – Четверка Кубков

Гороскоп на 30 октября для Весов говорит о том, что этому знаку Зодиака необходима перезагрузка. Внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Вы теряете равновесие и душевный покой и вам следует исправить это. Перестаньте концентрировать внимание на своих провалах и лучше смело идите вперед.

СКОРПИОН – Тройка Жезлов

Ваше сердце готово встретить новую любовь. Вы открыты к миру и не боитесь быть счастливым. Но над вами сгущаются тучи и это пугает вас. Не бойтесь неприятностей, поскольку вы точно справитесь с ними. Помните, что ничего не дается легко, а бесплатный сыр лежит только в мышеловке.

СТРЕЛЕЦ – Мир

Стрельцам гороскоп на 30 октября по картам Таро рекомендует отдохнуть. Не думайте о делах и работе. Отложите все важные задачи, а также перенесите встречи. Вам следует провести время с собой, подумайте о своих желаниях и дайте себе возможность собраться с силами для дальнейших свершений.

КОЗЕРОГ – Дьявол

Вам выпала страшная карта, которая обычно не несет ничего хорошего. Но 30 октября везение будет на вашей стороне и вы не испытаете серьезных трудностей. Будьте внимательны и не принимайте сомнительных предложений. В этот день не следует заключать какие-то сделки или принимать важные решения.

ВОДОЛЕЙ – Правосудие

Подобно судье вам придется вынести приговор 30 октября. Ваше решение станет судьбоносным для кого-то, а возможно, и для вас самих. Но не думайте о последствиях. Принимайте решение не только сердцем, но и разумом. Взвесьте все "за" и "против".

РЫБЫ – Шут

Противоречия, которые вы испытываете в последнее время могут навредить вам и принести неприятности в этот день. Поэтому вам следует расслабиться и не концентрировать внимание на негативе. Лучше расслабьтесь и тогда ответы на все интересующие вас вопросы придут сами собой.

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