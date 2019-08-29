Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Гороскоп на 30 августа 2019 года, по картам Таро говорит о том, что Овнам и Ракам следует обратить внимание на свое окружение, а Девам и Львам хорошо отдохнуть.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Рыцарь кубков

30 августа Овнам покажется, что у них выросли крылья. И дело тут не только в хорошем настроении и самочувствии. Возможно вы получите такую эмоциональную подпитку, которая вознесет вас на седьмое небо. Используйте же эту возможность, чтобы устроить свои дела.

Телец - Туз жезлов

Проявляйте инициативу и решительно двигайтесь вперед. С энтузиазмом используйте выпавший шанс. Не будьте восторженны, нетерпеливы и самонадеянны. У вас все получится только если вы приложите максимум усилий.

Близнецы - Восьмерка кубков

Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Нет, вас не изгоняют, просто настала пора искать новые пути. Даже если вас это огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь.

Рак - Семерка жезлов

Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой. Ваши права неоспоримы, и вы сумеете напомнить своим противникам, что им придется считаться с вами.

Лев - Король денариев

Вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. И, проведя инвентаризацию своих богатств, можете даже немножко попочивать на лаврах. Если у вас при этом возникнет желание взяться за какое-то новое дело, это очень хорошо. Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы.

Дева - Паж мечей

Примите критику в свой адрес и извлеките из нее урок. 30 августа ветер дует против вас. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного.

Весы - Восьмерка жезлов

Ждите хороших новостей и благоприятных перемен. Перемены возможны даже там, где дело, казалось бы, застопорилось навеки. Если вы собирались 30 августа начать что то новое, то у вас есть хороший шанс добиться успеха скорее, чем вы рассчитывали.

Скорпион - Рыцарь денариев

Беритесь лишь за дела серьезные и проверенные.Никому не удастся обвести вас вокруг пальца. Если вы должны предпринять какие-то важные, долговременные шаги, или решить трудную проблему, требующую здравомыслия и терпения, то это — самая лучшая позиция.

Стрелец - Дама мечей

Вам может удастся самый фантастический трюк. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненно, зависимо от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и раз навсегда освободиться от всего этого. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех.

Козерог - Дама кубков

Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Ваше эмоциональное состояние 30 августа таково, что вы особенно ясно ощущаете душевные чаяния и потребности окружающих. Увы не исключено, что вы можете и пострадать из за чужих негативных эмоций.

Водолей - Восьмерка денариев

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

Рыбы - Туз мечей

30 августа вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы "к приему сигнала". Так вы не только проникнете в суть дела, но и получите возможность принять наиболее мудрое решение

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