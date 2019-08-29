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Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

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Гороскоп на 30 августа 2019 года, по картам Таро говорит о том, что Овнам и Ракам следует обратить внимание на свое окружение, а Девам и Львам хорошо отдохнуть.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности
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Овен - Рыцарь кубков

30 августа Овнам покажется, что у них выросли крылья. И дело тут не только в хорошем настроении и самочувствии. Возможно вы получите такую эмоциональную подпитку, которая вознесет вас на седьмое небо. Используйте же эту возможность, чтобы устроить свои дела.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Телец - Туз жезлов

Проявляйте инициативу и решительно двигайтесь вперед. С энтузиазмом используйте выпавший шанс. Не будьте восторженны, нетерпеливы и самонадеянны. У вас все получится только если вы приложите максимум усилий.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Близнецы - Восьмерка кубков

Вам так или иначе придется расстаться с тем, что вам было давно или хорошо знакомо, или казалось само собой разумеющимся. Нет, вас не изгоняют, просто настала пора искать новые пути. Даже если вас это огорчит, не отступайте и отправляйтесь в путь.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Рак - Семерка жезлов

Будьте настороже, чтобы не упустить из рук важного для вас дела. У вас есть соперники или враги, намеренные сделать вам подножку. Когда они будут уводить добычу у вас из под носа, не сидите сложа руки, а бросайтесь в бой. Ваши права неоспоримы, и вы сумеете напомнить своим противникам, что им придется считаться с вами.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Лев - Король денариев

Вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. И, проведя инвентаризацию своих богатств, можете даже немножко попочивать на лаврах. Если у вас при этом возникнет желание взяться за какое-то новое дело, это очень хорошо. Радуйтесь достигнутому и разумно используйте свои ресурсы.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Дева - Паж мечей

Примите критику в свой адрес и извлеките из нее урок. 30 августа ветер дует против вас. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Весы - Восьмерка жезлов

Ждите хороших новостей и благоприятных перемен. Перемены возможны даже там, где дело, казалось бы, застопорилось навеки. Если вы собирались 30 августа начать что то новое, то у вас есть хороший шанс добиться успеха скорее, чем вы рассчитывали.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Скорпион - Рыцарь денариев

Беритесь лишь за дела серьезные и проверенные.Никому не удастся обвести вас вокруг пальца. Если вы должны предпринять какие-то важные, долговременные шаги, или решить трудную проблему, требующую здравомыслия и терпения, то это — самая лучшая позиция.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Стрелец - Дама мечей

Вам может удастся самый фантастический трюк. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненно, зависимо от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и раз навсегда освободиться от всего этого. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Козерог - Дама кубков

Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Ваше эмоциональное состояние 30 августа таково, что вы особенно ясно ощущаете душевные чаяния и потребности окружающих. Увы не исключено, что вы можете и пострадать из за чужих негативных эмоций.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Водолей - Восьмерка денариев

Вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то давно вынашиваемого желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

Рыбы - Туз мечей

30 августа вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы "к приему сигнала". Так вы не только проникнете в суть дела, но и получите возможность принять наиболее мудрое решение

Гороскоп по картам Таро на 30 августа 2019 года: кого ждут неприятности

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