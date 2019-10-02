Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

983 Читать материал на украинском

Гороскоп на 3 октября 2019 года, по картам Таро говорит о том, Львам и Девам следует усердно поработать. Рыбам стоит провести день с близким человеком, а Близнецам подумать о своем здоровье.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет
Новости
Им нельзя верить! Самые лживые знаки Зодиака

ОВЕН - Пятерка кубков

К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов. Именно эти тревожные мысли, эмоциональные переживания, а не реальные неприятности, делают вас нервным и раздражительным.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

ТЕЛЕЦ - Пятерка денариев

Эта карта символизирует начало преобразований, которые должны в корне изменить вашу жизнь. Это всегда ущерб и недостаток, заниженная самооценка, боязнь проявить чувства. Вам не хватает средств. Глобальные перемены не могут пройти безболезненно: чем-то придется пожертвовать.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

БЛИЗНЕЦЫ - Императрица

Императрица говорит о стабильности, жизни в гармонии с природой и окружающими людьми, о творческих подъемах и любви ко всему прекрасному, о перспективах роста и процветанию во всех областях жизни, мудром использовании талантов. Карта символизирует как супружество, так и материнство, и может указывать как на рождение ребенка, так и на зарождение нового творческого проекта.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

РАК - Пятерка мечей

Пятерка Мечей считается картой, отражающей возникающие в человеке противоречия. Они не появляются из ниоткуда: они вполне объяснимы и даже в чем-то оправданны. Это верный признак того, что жизнь входит сейчас в стрессовую ситуацию, освободиться от которой удастся не сразу.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

ЛЕВ - Дворец мечей

Все, что волнует вас - это планы и их реализация, новые знания, новое дело. Вы постоянно чувствуете желание жить, страсть, активность и энергию. Эта карта символизирует активное мужское начало, личностный рост, творчество и силу воли.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

ДЕВА - Паж денариев

Вы начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру. Возможно, вы размышляете о том, чтобы стать родителем. Если принимать масть Монет более буквально, вы можете рассматривать новый план сбережений или инвестиций.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

ВЕСЫ - Девятка жезлов

В последнее время, вы уже неоднократно переживали периоды подавленности и беспричинного раздражения. Все эти тревожные признаки указывают на то, что нынешний уклад вашей жизни исчерпал себя: пришла пора готовить будущие перемены.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

СКОРПИОН - Маг

Маг - это карта положительная. Начало нового этапа в жизни. Пришло время действовать и реализовывать свою мечту, желать и добиваться. Вам придется взять инициативу в свои руки, показать свое превосходство, а также проявлять силу воли, идти к цели и раскрыть свой потенциал.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

СТРЕЛЕЦ - Паж мечей

Вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

КОЗЕРОГ - Восьмерка кубков

Когда в раскладе появляется эта карта, она означает, что вы поворачиваетесь лицом к Луне, другим словом, к источнику своей интуиции. В более общих терминах, эта карта может означать возвращение к истокам, или обращение внимания на скрытые или наименее очевидные аспекты.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Шестерка Жезлов в этом раскладе – это преодоление препятствий, стоявших на пути к цели и мешавших достичь желаемого. Победа тяжелая. Не просто так дается. Чтобы сделать карьеру надо пройти определенные ступени. Это был трудный этап, но, к счастью, продолжался он не слишком долго.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

РЫБЫ - Дама денариев

Не слушайте никого. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Не забывайте о своих долгосрочных планах. 9 февраля вы встретитесь с доброй женщиной, обладающей большим материнским сердцем, и эта встреча сыграет определенную роль в вашей судьбе.

Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш