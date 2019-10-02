Гороскоп по картам Таро на 3 октября 2019: кому не повезет

Гороскоп на 3 октября 2019 года, по картам Таро говорит о том, Львам и Девам следует усердно поработать. Рыбам стоит провести день с близким человеком, а Близнецам подумать о своем здоровье.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Пятерка кубков

К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов. Именно эти тревожные мысли, эмоциональные переживания, а не реальные неприятности, делают вас нервным и раздражительным.

ТЕЛЕЦ - Пятерка денариев

Эта карта символизирует начало преобразований, которые должны в корне изменить вашу жизнь. Это всегда ущерб и недостаток, заниженная самооценка, боязнь проявить чувства. Вам не хватает средств. Глобальные перемены не могут пройти безболезненно: чем-то придется пожертвовать.

БЛИЗНЕЦЫ - Императрица

Императрица говорит о стабильности, жизни в гармонии с природой и окружающими людьми, о творческих подъемах и любви ко всему прекрасному, о перспективах роста и процветанию во всех областях жизни, мудром использовании талантов. Карта символизирует как супружество, так и материнство, и может указывать как на рождение ребенка, так и на зарождение нового творческого проекта.

РАК - Пятерка мечей

Пятерка Мечей считается картой, отражающей возникающие в человеке противоречия. Они не появляются из ниоткуда: они вполне объяснимы и даже в чем-то оправданны. Это верный признак того, что жизнь входит сейчас в стрессовую ситуацию, освободиться от которой удастся не сразу.

ЛЕВ - Дворец мечей

Все, что волнует вас - это планы и их реализация, новые знания, новое дело. Вы постоянно чувствуете желание жить, страсть, активность и энергию. Эта карта символизирует активное мужское начало, личностный рост, творчество и силу воли.

ДЕВА - Паж денариев

Вы начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру. Возможно, вы размышляете о том, чтобы стать родителем. Если принимать масть Монет более буквально, вы можете рассматривать новый план сбережений или инвестиций.

ВЕСЫ - Девятка жезлов

В последнее время, вы уже неоднократно переживали периоды подавленности и беспричинного раздражения. Все эти тревожные признаки указывают на то, что нынешний уклад вашей жизни исчерпал себя: пришла пора готовить будущие перемены.

СКОРПИОН - Маг

Маг - это карта положительная. Начало нового этапа в жизни. Пришло время действовать и реализовывать свою мечту, желать и добиваться. Вам придется взять инициативу в свои руки, показать свое превосходство, а также проявлять силу воли, идти к цели и раскрыть свой потенциал.

СТРЕЛЕЦ - Паж мечей

Вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.

КОЗЕРОГ - Восьмерка кубков

Когда в раскладе появляется эта карта, она означает, что вы поворачиваетесь лицом к Луне, другим словом, к источнику своей интуиции. В более общих терминах, эта карта может означать возвращение к истокам, или обращение внимания на скрытые или наименее очевидные аспекты.

ВОДОЛЕЙ - Шестерка мечей

Шестерка Жезлов в этом раскладе – это преодоление препятствий, стоявших на пути к цели и мешавших достичь желаемого. Победа тяжелая. Не просто так дается. Чтобы сделать карьеру надо пройти определенные ступени. Это был трудный этап, но, к счастью, продолжался он не слишком долго.

РЫБЫ - Дама денариев

Не слушайте никого. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Не забывайте о своих долгосрочных планах. 9 февраля вы встретитесь с доброй женщиной, обладающей большим материнским сердцем, и эта встреча сыграет определенную роль в вашей судьбе.

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