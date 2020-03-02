Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

2.4т
Читать материал на украинском

Гороскоп на 3 марта 2020, по картам Таро предсказывает насыщенный на события день для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача
Новости
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: когда начинать проекты и решать личные проблемы

Овен - Шут

Не бойтесь веселиться в этот день и встречайте его порцией радости. Он обязательно принесет вам счастье. При этом вам следует оставаться внимательным к деталям и мелочам, чтобы не остаться в дураках.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Телец - Шестерка жезлов

Не бойтесь ничего в этот день. Идите к намеченной цели несмотря ни на кого. Также, обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Вам предстоит решить несколько вопросов, которые вы постоянно откладывали на потом. Если вы ждали знак, чтобы начать что-то новое - то вот он. Действуйте.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Близнецы - Колесо Фортуны

Удача в этот день будет на вашей стороне поэтому не бойтесь рисковать. Вы давно хотели что-то изменить в себе и 3 марта будет идеальным днем для того, чтобы сделать это.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Рак - Дама кубков

Вы, подобно листику, что упал в быстротечную реку несетесь и не можете контролировать свой собственный путь. Вам не нужно ничего исправлять - судьба приведет вас туда, куда вам нужно.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Лев - Десятка денариев

Пришла пора получить неожиданное повышение или прибыль. В этот день на вашей стороне будет "денежная" удача, поэтому не спугните ее слишком большими тратами.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Дева - Туз мечей

Девы, отдохните от забот и работы в этот день. Наслаждайтесь собой и своей жизнью и помните о том, что все вокруг вас связано. Будьте добры к окружающим и радуйтесь наступившему дню.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Весы - Тройка кубков

Не прекращайте двигаться вперед, даже если вас пытаются остановить. Не бойтесь критики и негатива в свой адрес. Помните, что главное - ваша внутренняя сила, которая ведет вас по жизни.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Скорпион - Восьмерка жезлов

Вас ждут неожиданные новости в этот день. Будьте внимательны к деталям и мелочам. Также, возможно в этот день вам придется побороться за свою правоту. Главное не опускайте руки.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Стрелец - Восьмерка денариев

Срельцы, настало время решиться на то, что вы постоянно откладывали на потом. Ваш страх мешает вам двигаться дальше и вы не можете решиться и найти в себе смелость. Ничего не бойтесь и постарайтесь выходить из любой ситуации победителем.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Козерог - Туз кубков

Подобно тени в жаркий день вы постоянно помогаете всем спрятаться, но теперь пришла пора, чтобы помогли вам. Этот день покажет, кто ваш настоящий друг.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Водолей - Десятка мечей

Эта карта говорит о том, что 3 марта Водолеи будут в опасности. Вы сможете избежать беды, только если будете сильны. Прислушивайтесь к критике и старайтесь становиться лучше с каждым днем.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Рыбы - Дворец жезлов

Гороскоп по картам Таро на 3 марта рекомендует Рыбам отдохнуть. Отложите все дела и уделите внимание состоянию своего здоровья. Проведите вечер с близкими людьми и хорошо поспите.

Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы