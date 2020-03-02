Гороскоп по картам Таро на 3 марта: кого ждет удача

Гороскоп на 3 марта 2020, по картам Таро предсказывает насыщенный на события день для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Овен - Шут

Не бойтесь веселиться в этот день и встречайте его порцией радости. Он обязательно принесет вам счастье. При этом вам следует оставаться внимательным к деталям и мелочам, чтобы не остаться в дураках.

Телец - Шестерка жезлов

Не бойтесь ничего в этот день. Идите к намеченной цели несмотря ни на кого. Также, обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Вам предстоит решить несколько вопросов, которые вы постоянно откладывали на потом. Если вы ждали знак, чтобы начать что-то новое - то вот он. Действуйте.

Близнецы - Колесо Фортуны

Удача в этот день будет на вашей стороне поэтому не бойтесь рисковать. Вы давно хотели что-то изменить в себе и 3 марта будет идеальным днем для того, чтобы сделать это.

Рак - Дама кубков

Вы, подобно листику, что упал в быстротечную реку несетесь и не можете контролировать свой собственный путь. Вам не нужно ничего исправлять - судьба приведет вас туда, куда вам нужно.

Лев - Десятка денариев

Пришла пора получить неожиданное повышение или прибыль. В этот день на вашей стороне будет "денежная" удача, поэтому не спугните ее слишком большими тратами.

Дева - Туз мечей

Девы, отдохните от забот и работы в этот день. Наслаждайтесь собой и своей жизнью и помните о том, что все вокруг вас связано. Будьте добры к окружающим и радуйтесь наступившему дню.

Весы - Тройка кубков

Не прекращайте двигаться вперед, даже если вас пытаются остановить. Не бойтесь критики и негатива в свой адрес. Помните, что главное - ваша внутренняя сила, которая ведет вас по жизни.

Скорпион - Восьмерка жезлов

Вас ждут неожиданные новости в этот день. Будьте внимательны к деталям и мелочам. Также, возможно в этот день вам придется побороться за свою правоту. Главное не опускайте руки.

Стрелец - Восьмерка денариев

Срельцы, настало время решиться на то, что вы постоянно откладывали на потом. Ваш страх мешает вам двигаться дальше и вы не можете решиться и найти в себе смелость. Ничего не бойтесь и постарайтесь выходить из любой ситуации победителем.

Козерог - Туз кубков

Подобно тени в жаркий день вы постоянно помогаете всем спрятаться, но теперь пришла пора, чтобы помогли вам. Этот день покажет, кто ваш настоящий друг.

Водолей - Десятка мечей

Эта карта говорит о том, что 3 марта Водолеи будут в опасности. Вы сможете избежать беды, только если будете сильны. Прислушивайтесь к критике и старайтесь становиться лучше с каждым днем.

Рыбы - Дворец жезлов

Гороскоп по картам Таро на 3 марта рекомендует Рыбам отдохнуть. Отложите все дела и уделите внимание состоянию своего здоровья. Проведите вечер с близкими людьми и хорошо поспите.

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