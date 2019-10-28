Гороскоп по картам Таро на 29 октября 2019: кого ждут проблемы

Гороскоп на 29 октября 2019 года, по картам Таро советует всем знакам Зодиака расслабиться и с головой окунуться в работу или развлечения.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по картам Таро.

Овен – Луна

Овнам выпала редкая и удивительная на значения карта. Так, вы будто темной ночью бредете и пытаетесь выйти на свет. Ваш путь освещает только луна, которая и указывает вам истинный путь. Будьте внимательны и смотрите под ноги. Ваши недруги ожидают вас в темноте и могут доставить вам неприятности. Но помните, что после каждой ночи обязательно наступает день.

Телец – Отшельник

Быть мудрецом не сложно, но важно помнить, что мудрые говорят лишь тогда, когда их просят. Молчание - истинное золото и Тельцам 29 октября следует помнить об этом. Ваши слова могут ранить близких, но вы совершенно не понимаете этого. Знайте, если вы не исправите ситуацию - вас будут ожидать неприятности. Одиночество не подходит вам, поскольку вы привыкли к шуму толпы и одобрению других людей. Поэтому, вам необходимо не отдалять от себя людей.

Близнецы – Шестерка мечей

Близнецам следует 29 октября собраться с мыслями и решиться на отчаянный шаг. Внимательно следите за всеми знаками, которые вам предоставляет Вселенная. Вы устали и это негативно отражается на вашей работе. Вы постоянно чувствуете дискомфорт и не можете найти себя. Расслабьтесь. Хороший отдых поможет вам. Кроме того, вам необходимо уделить внимание состоянию своего здоровья.

Рак – Десятка жезлов

Ракам следует уделить внимание своей работе. Вы пытаетесь успеть слишком многое и в итоге не успеваете ничего. Будьте внимательны к мелочам и деталям, которые иногда кажутся вам незначительными. Гороскоп по картам Таро на 29 октября говорит о том, что вас может ждать успех только в том случае, если вы возьмете себя в руки.

Лев – Королева кубков

Гороскоп по картам Таро для Львов обещает множество интересных встреч. Некоторые из них смогут прояснить ситуацию на то, что происходит в вашей жизни и сможет дать вам возможность разобраться в себе. Вам пора задуматься о том, что вы хотите от жизни.

Дева – Воздержание

Гороскоп по картам Таро для Дев рекомендует им забыть о всех делах и заботах и с головой окунуться в радость и веселье. Отдыхайте и не думайте ни о чем. Ваша усталость негативно влияет на ваше самочувствие и продуктивность на работе. Кроме того, вы храните секрет, который мешает вам и не дает покоя. Не бойтесь раскрыться перед близким человеком. Он обязательно поймет вас.

Весы – Тройка мечей

Гороскоп на 29 октября рекомендует Весам провести время с любимым человеком. Вы давно не уделяли ему внимания. Вы разучились быть благодарны себе и тем людям, которые помогаю вам. Исправьте ситуацию и постарайтесь чувствовать себя более расслаблено и спокойно.

Скорпион – Двойка денариев

Не отказывайтесь от хорошего дела только из-за своего переменчивого настроения. Проявите гибкость и попробуйте поиграть со всеми возможностями. Вам не следует ни к чему относиться слишком серьезно. Лучше повеселитесь. Этот день вам надо прожить играючи.

Стрелец – Королева мечей

Не думайте, что имеете право прощать себе любые капризы и не принимайте желаемое за действительное. Оставайтесь верны своим чувствам. Возможно также что вы встретитесь с тонкой, сенситивной женщиной, с помощью которой сумеете раскрыть многие тайны и загадки жизни.

Козерог – Сила

Гороскоп на вторник советует Козерогам собрать всю свою волю в кулак и решиться на важный шаг. Пришла пора двигаться дальше и забыть о прошлом. Вы концентрируете внимание на эмоциях и чувствах, а должны мыслить трезво.

Водолей – Императрица

Водолеям можно только позавидовать в этот день. Вас ожидает успех и радость, а также встреча с незнакомкой, которая сможет изменить вашу жизнь. Будьте готовы к этому и не пытайтесь убежать от своей судьбы. Результат действий, которые вы произведете в этот день смогут принести вам финансовую прибыль в будущем.

Рыбы – Рыцарь денариев

Гороскоп для Рыб на 29 октября советует этому знаку Зодиака уделить внимание своему финансовому состоянию. В последнее время вы тратите слишком много денег и совершенно не думаете о последствиях таких неразумных трат. В будущем вас могут ожидать неприятности из-за этого.

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