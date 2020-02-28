Гороскоп по картам Таро на 29 февраля: кого ждет успех

Гороскоп на 29 февраля 2020, по картам Таро предсказывает насыщенный на события день для всех знаков Зодиака.

OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по картам Таро. Гороскоп по картам Таро сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

ОВЕН - Верховная жрица

Эта карта связана с Луной, со стихией воды. Это всегда тайна. Карта стресса. Она означает двойственность, неопределенность, непредсказуемость. Также, жрица может обозначать интуицию и пассивное восприятие происходящих событий. Вам придется подстраиваться под обстоятельства.

ТЕЛЕЦ - Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. В жизни вам часто приходится сражаться, чтобы завоевать справедливое отношение к себе или к тем, кто обездолен и лишен права голоса. Вам придется вступить в бой.

БЛИЗНЕЦЫ - Солнце

Эта карта означает предельный расцвет сознания, по контрасту с Луной, которая освещает глубины подсознания. В этот день вас ожидает праздник, удача во всех делах, связанных с домом, семьей и здоровьем.

РАК - Паж мечей

Ветер будет дуть против вас. Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому и не пытайтесь тут же перейти в контратаку. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, действительно содержит немало ценного. Прислушайтесь к ней.

ЛЕВ - Четверка кубков

Внимательно проследите за своим настроением. Какая нибудь дурацкая мелочь может вызвать у вас обиду. И даже если у вас действительно есть причина для огорчений, не увлекайтесь своим горем. Иначе вы легко можете упустить благоприятный шанс, который уже так близок.

ДЕВА - Тройка жезлов

Либо у вас уже очень прочная позиция, либо в этот день вы наконец взойдете на "плато", с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели.

ВЕСЫ - Король жезлов

Вас переполняет энергия, и вы с легкостью сумеете воодушевить ею других. Если у вас пока нет конкретных планов, поставьте перед собой максимально высокую цель, и вы ее, скорее всего, добьетесь. Трудности, кажущиеся другим непреодолимыми, вы удалите одним мановением руки.

СКОРПИОН - Тройка мечей

Устройте себе праздник. Вы это заслужили. Все идет хорошо, и именно в том направлении как вам хотелось, так что ваше вмешательство пока больше не требуется. Можете немного побаловать себя.

СТРЕЛЕЦ - Девятка кубков

Вас ожидает очередной облом в работе, "пренеприятнейшее известие" или мучительное решение. Так что соберитесь, держите спину прямо и постарайтесь переварить это как можно скорее. Сделайте то, что должны.

КОЗЕРОГ - Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. Значит, вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство.

ВОДОЛЕЙ - Луна

Вы блуждаете в сумерках своей души, не находя дороги, да и не зная, собственно, куда бредете. Поворачивать назад поздно, идите дальше до самой сути вещей, не ограничивайтесь поверхностным осмотром.

РЫБЫ - Влюбленные

Эта карта значит, что в вашей душе поселилось это светлое и в то же время устрашающее чувство любви. Будьте осторожны со своими желаниями и не пытайтесь спрятать их внутри своего сердца.

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